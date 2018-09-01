بنك الصفاء تحقق نتائج جد إيجابية خلال الأسدس الأول من سنة 2018 ﻿

عرض بنك الصفاء صباح اليوم الأربعاء 28 شتنبر 2018، حصيلته المالية للأسدس الأول من سنة 2018 خلال ندوة صحفية نظمها بـمقر البنك بمدينة الدارالبيضاء.

شوف تيفي

عرض بنك الصفاء صباح اليوم الأربعاء 28 شتنبر 2018، حصيلته المالية للأسدس الأول من سنة 2018 خلال ندوة صحفية نظمها بـمقر البنك بمدينة الدارالبيضاء.

وبخصوص هذا الأمر، كشف يوسف البغدادي رئيس الإدارة الجماعية لبنك الصفاء أن المجموعة البنكية سجلت حصيلة مجموعها 1,9 مليار درهم٬ وناتج محلي إجمالي يقدر بـ 6 ملايين درهم، فيما بلغت قيمة الودائع 639 مليون درهم٬ وبلغ مجموع الديون المسجلة 1,2 مليار درهم.

هذا وانتهز يوسف البغدادي الفرصة خلال الندوة الصحفية لاستعراض وتقديم مقتضب لعقد "وكالة بالاستثمار"٬ الذي تم إعداده من قبل بنك الصفاء بتعاون مع مكتب دولي متخصص في الإستشارة والمصادقة عليه من طرف المجلس الأعلى للعلماء٬ ومن تم اعتماده في المعاملات البنكية.

هذا ومنذ تأسيسه يباشر بنك الصفاء مجموعة من الأوراش الهيكلية إذ حاليا يتم وضع اللمسات الأخيرة على نظام معلوماتي يُمكِن من توسيع مستمر لشبكة وكالات بنك الصفاء٬ واعتماد مقاربة تواصلية دائمة من خلال إطلاق حملات بصورة منتظمة والمشاركة في مختلف المعارض الوطنية والدولية٬ وتعزيز الموارد البشرية وتكوينها بطريقة مستمرة٬ وإنشاء وكالة رقمية٬ وتقديم الخدمات البنكية عن بُعد وإحداث قافلة لوكالتين متنقلتين، بالإضافة إلى بدل مجهود مستمر فيما يخص التسويق لتوقيع اتفاقيات مع المنعشين العقاريين ووكالات بيع السيارات .