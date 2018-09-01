عاجل : انطلاق الجلسة الافتتاحية لحزب الحركة الشعبية وهؤلاء ضمن الحضور ﻿

انطلق قبل قليل من مساء اليوم الجمعة، المؤتمر الوطني الثالث عشر لحزب الحركة الشعبية، بالمركب الرياضي مولاي عبد لله بالرباط، على إيقاع حسم صعود امحند العنصر، الأمين العام الحالي لخلافة نفسه، رغم

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انطلق قبل قليل من مساء اليوم الجمعة، المؤتمر الوطني الثالث عشر لحزب الحركة الشعبية، بالمركب الرياضي مولاي عبد لله بالرباط، على إيقاع حسم صعود امحند العنصر، الأمين العام الحالي لخلافة نفسه، رغم قضائه أكثر من 30 سنة على رأس الحزب.

ويحضر أشغال الجلسة الافتتاحية التي اختار لها الحزب "حركة من أجل الوطن" شعارا لهذا المؤتمر ، كل من "عزيز أخنوش" رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار ، و"نزار بركة" الأمين العام لحزب الاستقلال ، و "حكيم بنشماش" الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة ، و "الحبيب المالكي" رئيس البرلمان .

كما يحضر "الطالبي العلمي" وزير الشباب والرياضة، و "المصطفي الرميد" وزير حقوق الانسان ، و " الحسن الداودي" وزير الحكامة ، وعدد من الوزراء وقيادات الأحزاب السياسية وعدد من الوفود و تمثيلية عن الأممية الليبرالية.