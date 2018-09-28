عاجل.. الرصاص وسط حي شعبي بالبيضاء بعد شرملة رجل شرطة +صور ﻿

علمت ''شوف تيفي'' أن رجل شرطة، اضطر قبل قليل من يومه الجمعة، إلى استخدام سلاحه الوظيفي، حيث أطلق رصاصتين على شاب بحوزته سلاح أبيض، بحي التشارك بمدينة الدار البيضاء.

"شوف تيفي"

علمت "شوف تيفي" أن رجل شرطة، اضطر قبل قليل من يومه الجمعة، إلى استخدام سلاحه الوظيفي، حيث أطلق رصاصتين على شاب بحوزته سلاح أبيض، بحي التشارك بمدينة الدار البيضاء.

وأوضح شهود عيان لـ "شوف تيفي" أن الشاب وهو مهاجر سابق بليبيا يبلغ من العمر حوالي 26 سنة، دخل في نقاش حاد مع جاره، ما دفع بأشخاص إلى إبلاغ المصالح الأمنية، مشيرا إلى أن الجيران تدخلوا وأنهوا الخلاف، قبل أن يصل رجال الشرطة إلا أن الشاب احتفظ بسلاحه الأبيض بين يديه وهو مادفع برجل شرطة بعد وصوله إلى عين المكان، إلى التدخل محاولا إيقاف الشاب، ليقوم هذا الأخير بتوجيه طعنة له على مستوى البطن، ليسارع الشرطي إلى الدفاع عن نفسه من خلال إطلاق رصاصتين، أصابتا الشاب على مستوى الركبة.

وأكد الشهود أن الشاب والشرطي، تم نقلهما على وجه السرعة إلى مستشفى المنصور بالبرنوصي لتلقي الإسعافات الضرورية.