الأعرج يستقبل أعضاء المكتب الجديد للجمعية المغربية لنقاد السينما ﻿

استقبل وزير الثقافة والاتصال، محمد الأعرج، وفدا عن ''الجمعية المغربية لنقاد السينما''، من أجل تدارس سبل الارتقاء بوضعية الإنتاج السينمائي الوطني، أمس الخميس.

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استقبل وزير الثقافة والاتصال، محمد الأعرج، وفدا عن ''الجمعية المغربية لنقاد السينما''، من أجل تدارس سبل الارتقاء بوضعية الإنتاج السينمائي الوطني، أمس الخميس.

وذكر الوزير الأعرج، بأهمية انخراط الجمعيات في الارتقاء بوضعية الإنتاج السينمائي الوطني، وتوسيع الترويج الداخلي وإشعاعه الخارجي، عبر تنمية حقوق المؤلفين والحقوق المجاورة ومحاربة القرصنة.

وحول علاقة السينما بالجمهور، أشار البلاغ، إلى ضرورة بناء علاقة جديدة بينهما، من خلال تنظيم ودعم وعقلنة تدبير القطاع، ووضع البنيات التحتية والإجراءات القانونية اللازمة.

وفي هذا الصدد ذكر البلاغ، بعمل الوزارة على تجديد الإطار القانوني القاضي بإعادة تنظيم المركز السينمائي المغربي، وكذا المرسوم المتعلق بتوسيع دائرة الدعم العمومي ليصل الإنتاج السينمائي الأجنبي، لتعزيز صورة المغرب دوليا، عبر استقطاب الاستثمارات الأجنبية في المجال، وتوفير فرص الشغل والخبرة للموارد البشرية المغربية.

وفي نهاية اللقاء، يضيف البلاغ، جدد الوزير تأكيده على أهمية انخراط عموم الفاعلين المعنيين، لضمان حسن تأهيل القطاع السينمائي وتطويره، وإعطاء أفق جديد للصناعة السينمائية بالبلاد.