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نشرة خاصة..زخات رعدية محليا قوية مرتقبة اليوم الجمعة بعدد من مناطق المملكة

بتاريــخ : 28 شتنبر 2018 / 15:25 نشرة خاصة..زخات رعدية محليا قوية مرتقبة اليوم الجمعة بعدد من مناطق المملكة | مجتمع
نشرة خاصة..زخات رعدية محليا قوية مرتقبة اليوم الجمعة بعدد من مناطق المملكة
أفادت مديرية الأرصاد الجوية الوطنية بأن زخات رعدية محليا قوية مرتقبة، اليوم الجمعة من الساعة الحادية عشرة صباحا وإلى غاية منتصف الليل، بعدد من مناطق المملكة.

''شوف تيفي''

أفادت مديرية الأرصاد الجوية الوطنية بأن زخات رعدية محليا قوية مرتقبة، اليوم الجمعة من الساعة الحادية عشرة صباحا وإلى غاية منتصف الليل، بعدد من مناطق المملكة.

وأوضحت المديرية في نشرة جوية خاصة، أن هذه الزخات الرعدية التي ستكون في الغالب مصحوبة بتساقط حبات البرد وهبوب رياح قوية حسب المناطق، ستهم أقاليم أكادير إداوتنان، والحوز، وآسا- الزاك، وأزيلال، وبني ملال، وبرشيد، وبولمان، وشيشاوة، واشتوكة آيت باها، وقلعة السراغنة، والرشيدية، والسمارة، والصويرة، والفقيه بنصالح، وكلميم، وإنزكان آيت ملول، والخميسات، وخنيفرة، وخريبكة، ومراكش، وميدلت، وورزازات، والرحامنة، وآسفي، وسطات، وسيدي بنور، وسيدي إفني، وطانطان، وتارودانت، وطاطا، وتنغير، وتيزنيت، واليوسفية، وزاكورة.

وخلال يوم غد السبت، ستهم زخات رعدية ابتداء من الحادية عشرة صباحا إلى منتصف الليل، أقاليم أكادير إداوتنان، والحوز، وأزيلال، وبني ملال، وشيشاوة، واشتوكة آيت باها، والحاجب، وقلعة السراغنة، والسمارة، والصويرة، والفقيه بنصالح، وكلميم، وإفران، وإنزكان آيت ملول، والخميسات، وخنيفرة، وخريبكة، ومراكش، وورزازات، والرحامنة، وصفرو، وسطات، وسيدي إفني، وتارودانت، وطاطا، وتنغير، وتيزنيت، واليوسفية وزاكورة.

وحسب النشرة، يرتقب اليوم الجمعة، هبوب رياح قوية بأقاليم الفحص- أنجرة، والمضيق- الفنيدق، وطنجة- أصيلة، وتطوان.

‫شوف تيفي

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المغرب شوف تيفي نشرة خاصة رياح قوية الفحص تطوان

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