حصري..الوزير يتيم يكبر خطيبته ''المدلكة''بـحوالي 35 سنة+تفاصيل مثيرة ﻿

علمت ''شوف تيفي'' من مصدر مطلع أن محمد يتيم وزير التشغيل والإدماج المهني والقيادي بحزب العدالة والتنمية، البالغ من العمر 62 سنة والذي ''اشتعل رأسه شيبا''، يكبر خطيبته الشابة ''سارة'' بحوالي 35 سنة.

''شوف تيفي''

علمت ''شوف تيفي'' من مصدر مطلع أن محمد يتيم وزير التشغيل والإدماج المهني والقيادي بحزب العدالة والتنمية، البالغ من العمر 62 سنة والذي ''اشتعل رأسه شيبا''، يكبر خطيبته الشابة ''سارة'' بحوالي 35 سنة.

وأوضح المصدر ذاته في كشفه عن بعض المعطيات أن المدلكة الشابة التي وقع محمد يتيم في حبها، تبلغ من العمر حوالي 28 سنة، وبالتالي فإن الفرق بينها وبين خطيبها محمد يتيم وزير التشغيل هو 34 سنة.



وكان ذات المصدر قد أكد لـ ''شوف تيفي'' أن ''سارة''، تعرفت على محمد يتيم، القيادي في حزب العدالة والتنمية، عقب تكليفها، مؤخرا، بترويض قدمه بعدما أصيب بكسر قبل شهر رمضان الأخير، بالإضافة إلى ''المَسَاج ''، مشيرا إلى أنه تقدم لخطبتها من أسرتها إلا أنه وإلى حدود الساعة لم يعقد قرانه بها بشكل رسمي.