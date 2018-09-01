سكوب..هذه أسرار عشيقة الوزير يتيم + تفاصيل حصرية حول طريقة إعجابه بها ﻿

بعد الضجة التي أثيرت حول محمد يتيم وزير التشغيل والإدماج المهني بخصوص العلاقة التي تجمعه بشابة ظهر برفقتها بمقطع فيديو، علمت ''شوف تيفي'' من مصدر مطلع أن الأمر يتعلق بشابة تدعى ''سارة.ب''، تنحدر من

''شوف تيفي''

بعد الضجة التي أثيرت حول محمد يتيم وزير التشغيل والإدماج المهني بخصوص العلاقة التي تجمعه بشابة ظهر برفقتها بمقطع فيديو، علمت ''شوف تيفي'' من مصدر مطلع أن الأمر يتعلق بشابة تدعى ''سارة.ب''، تنحدر من مدينة سلا، تعمل كمدلكة بأحد المراكز الخاصة بالتدليك.

وأوضح المصدر ذاته أن ''سارة''، تعرفت على محمد يتيم، القيادي في حزب العدالة والتنمية، عقب تكليفها، مؤخرا، بترويض قدمه بعدما أصيب بكسر قبل شهر رمضان الأخير، بالإضافة إلى ''المساج ''، وهو ما جعله يعجب بها ويقع في ''حبها''.

وأضاف ذات المصدر أن الوزير المتتمي لحزب ''المصباح''، وبعد أن أعجب بمدلكته الشابة، تقدم بخطبتها من أسرتها إلا أنه وإلى حدود الساعة لم يعقد قرانه بها بشكل رسمي، مشيرا إلى أن الشابة ''سارة'' لا علاقة لها بحزب العدالة والتنمية أو بحركة التوحيد والإصلاح.