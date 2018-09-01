المغرب يكثف تحركاته بأروقة الأمم المتحدة ساعات قبل مناقشة ملف الصحراء المغربية بمجلس الأمن ﻿

كثفت الدبلوماسية المغربية من تحركاتها في أروقة الأمم المتحدة، بنيويورك، على هامش الدورة الـ 73 للجمعية العامة للأمم المتحدة، لكسب المزيد من التأييد لمقاربة المغرب لنزاع الصحراء المغربية مع جبهة

شوف تيفي

كثفت الدبلوماسية المغربية من تحركاتها في أروقة الأمم المتحدة، بنيويورك، على هامش الدورة الـ 73 للجمعية العامة للأمم المتحدة، لكسب المزيد من التأييد لمقاربة المغرب لنزاع الصحراء المغربية مع جبهة البوليساريو التي تدعمها الجزائر.

و في هذا السياق التقى وزير الخارجية والتعاون الدولي، ناصر بوريطة، رئيس الولايات المتحدة الأمريكية دونالد ترامب الذي كان مرفوقا بزوجته إيفانكا.

و من المنتظر، أن يعقد مجلس الأمن اجتماعا جديدا لمناقشة قضية الصحراء المغربية اليوم الجمعة، حسب ما أفاد به الموقع الرسمي للأمم المتحدة، إذ من المرتقب أن يناقش مجلس الأمن تقريرا عن ''المينورسو'' بعثة الأمم المتحدة في الصحراء المغربية ، والذي سيقدمه رئيس البعثة الكندي كولين ستيوارت.