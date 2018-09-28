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بالصورة..عضو في البيجيدي: '' يتيم باشر مسطرة الطلاق من زوجته لخطبة الشابة''

بتاريــخ : 28 شتنبر 2018 / 13:30 بالصورة..عضو في البيجيدي: يتيم باشر مسطرة الطلاق من زوجته لخطبة الشابة | بوليتيك
بالصورة..عضو في البيجيدي: '' يتيم باشر مسطرة الطلاق من زوجته لخطبة الشابة''
بعد ساعات من تداول مقطع فيديو مثير، ظهر به محمد يتيم وزير التشغيل رفقة شابة وهو يتجول برفقتها بشوارع العاصمة الفرنسية باريس، خرج حسن بداني وهو عضو بحزب العدالة والتنمية، ليكشف عبر حسابه بالفيسبوك،

''شوف تيفي''

بعد ساعات من تداول مقطع فيديو مثير، ظهر به محمد يتيم وزير التشغيل رفقة شابة وهو يتجول برفقتها بشوارع العاصمة الفرنسية باريس، خرج حسن بداني وهو عضو بحزب العدالة والتنمية، ليكشف عبر حسابه بالفيسبوك، عن تفاصيل خاصة بالعلاقة التي تجمع يتيم بالشابة.

وأوضح بداني أن الوزير يتيم، باشر مسطرة الطلاق من زوجته الحالية بسبب مشاكل في حياته الزوجية، وقد تقدم بصفة رسمية لخطبة الشابة بطريقة قانونية، مشيرا إلى أن مراسم الخطبة، جرت بحضور بعض مناضلي حزبه ونقابته وعدد من أفراد وأصدقاء عائلة الشابة.

وكتب بداني في تدوينته: ''علمت من مصادر خاصة أن السيد يتيم كان قد تقدم بصفة رسمية بخطبة السيدة التي تظهر معه في الشارع العام كما تم نشر ذلك في بعض الصحف والمواقع الإلكترونية وعلمت أيضا أنه نتيجة لمشاكل في حياته الزوجية السابقة فان الطرفين قد باشرا مسطرة الطلاق حتى يتمكن من ترسيم الخطبة بطريقة قانونية وحسب مصادر مقربة فان الخطبة المشار إليها تمت بحضور بعض مناضلي حزبه ونقابته وعدد من أفراد وأصدقاء عائلة السيدة المعنية''.

‫شوف تيفي

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المغرب شوف تيفي يتيم وزير التشغيل الطلاقح حزب العدالة والتنمية

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