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الأحرار: ''ليس من أخلاقنا السياسية الخوض في حياة الناس الخاصة''

بتاريــخ : 28 شتنبر 2018 / 13:25 الأحرار: ليس من أخلاقنا السياسية الخوض في حياة الناس الخاصة | بوليتيك
الأحرار: ''ليس من أخلاقنا السياسية الخوض في حياة الناس الخاصة''
كتب مصطفى بايتاس القيادي بحزب التجمع الوطني للأحرار، تدوينة فيسبوكية، قبل قليل، عبر حسابه الرسمي : '' في التجمع الوطني للأحرار قيادة، مناضلات ومناضلون، ليس من أخلاقنا السياسية أن نخوض في حياة الناس

شوف تيفي م.ض

كتب مصطفى بايتاس القيادي بحزب التجمع الوطني للأحرار، تدوينة فيسبوكية، قبل قليل، عبر حسابه الرسمي : '' في التجمع الوطني للأحرار قيادة، مناضلات ومناضلون، ليس من أخلاقنا السياسية أن نخوض في حياة الناس الخاصة، ليس من شيمنا أن نحاكم خصوصية حياة الأفراد أو أن نستغل تفاصيل حياة أيا كان في أي صراع أو خلاف سياسي كيفما كان نوعه.''

وجاءت تدوينة باتياس، بعد تداول صور، اليوم الجمعة، تظهر وزير التشغيل والإدماج المهني ''محمد يتيم''، رفقة فتاة يفترض أنها زوجته المقبلة، والتي كانت تعمل على تدليك قدمي الوزير في بيته، حيث دعا القيادي في حزب الحمامة، عبر صفحته الرسمية، إلى حماية الحياة الخاصة للأفراد، كيفما كانت الأسباب، قائلا : '' لذلك وكما كنا دوما نترفع عن المس بالحياة الخاصة.. ونؤكد تشبثنا بهذا المبدأ الراسخ الذي تربينا عليه، فإننا ندعو من جديد الجميع للتقيد بهذا المبدأ مهما كانت الظروف والسياقات..''

 

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شوف تيفي المغرب أحزاب الأحرار العدالة والتنمية باتياس يتيم

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