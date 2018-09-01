 مثير..شوفو شحال عدد حالات الإصابة بداء السعار بالمغرب خلال سنة 2017 ﻿
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مثير..شوفو شحال عدد حالات الإصابة بداء السعار بالمغرب خلال سنة 2017

بتاريــخ : 28 شتنبر 2018 / 12:52 مثير..شوفو شحال عدد حالات الإصابة بداء السعار بالمغرب خلال سنة 2017 | مجتمع
مثير..شوفو شحال عدد حالات الإصابة بداء السعار بالمغرب خلال سنة 2017
أكدت وزارة الصحة أن عدد حالات الإصابة بداء السعار بالمغرب انخفض من 43 حالة سنة 1985 إلى 15 حالة سنة 2017 .

''شوف تيفي''

أكدت وزارة الصحة أن عدد حالات الإصابة بداء السعار بالمغرب انخفض من 43 حالة سنة 1985 إلى 15 حالة سنة 2017 .

وأوضحت الوزارة في بلاغ بمناسبة احتفال المنظومة الدولية يوم 28 شتنبر من كل سنة باليوم العالمي لداء السعار، أن المجهودات المبذولة لمحاربة هذا الداء، في إطار البرنامج الوطني الذي انطلق منذ سنة 1986، مكنت من خفض عدد حالات الإصابة به من 43 حالة سنة 1985 إلى 15 حالة سنة 2017 مشيرة إلى أنه يتم تلقيح 65.000 شخصا سنويا بعد تعرضهم للعض أو الخدش من طرف الحيوانات لاسيما الكلاب الضالة.

و داء السعار أو ما يعرف عند عامة الناس بالمغرب ''بالجهل'' مرض فيروسي خطير، يصيب معظم الحيوانات ذات الدم الحار، حيث يمكن أن ينتقل المرض إلى الإنسان، غالبا عن طريق العض أو الخدش. وتتسب الكلاب في وقوع 95 بالمائة من هذه الحالات، علما أن هناك لقاحات مأمونة وناجعة يتعين على الأشخاص الذين تعرضوا للخدش أو العض من قبل حيوانات يشتبه في إصابتها بهذا الداء، الاستفادة منها على وجه السرعة.

وللحد من هذا المرض الفتاك، بالإضافة إلى تلقيح الكلاب المملوكة، يظل التقليل من عدد الكلاب الضالة التي تلعب دورا أساسيا في نقل هذا الداء، وكذا تلقيح الإنسان بعد تعرضه للحيوانات المشتبه في إصابتها بهذا الداء، من أهم ركائز البرنامج الوطني لمحاربة الداء والذي تنهجه وزارة الصحة بشراكة مع وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات.

كما نصحت الوزارة المواطنات والمواطنين بتلقيح الحيوانات المملوكة (الكلاب والقطط) ضد هذا الداء، وتجنب ملامسة الحيوانات المجهولة المصدر خاصة الكلاب والقطط، وتوجيه النصح للأطفال بعدم اللعب مع الحيوانات غير المعروفة، حتى ولو كانت لطيفة، مع تشجيعهم على الإبلاغ عن أي عض أو خدش ولو كان بسيطا.

وفي حالة التعرض لخدش أو عضة حيوان تنصح الوزارة بغسل مكان الإصابة جيدا بالماء والصابون لمدة 15 دقيقة، والتوجه لأقرب مركز محاربة داء السعار لتلقي العلاج الموضعي المناسب والاستفادة من التلقيح المضاد للمرض بالإضافة إلى المصل حسب خطورة الإصابة مع عدم قتل الحيوان المعتدي وإبلاغ المصالح البيطرية به.

ويعد الاحتفال باليوم العالمي لداء السعار، مناسبة لتسليط الأضواء على الآثار الناجمة عن هذا المرض عند الإنسان والحيوان وكيفية الوقاية منه والحد من انتشاره بمكافحته في مستودعاته الحيوانية.

وتشير الإحصائيات الدولية الأخيرة إلى أن داء السعار يودي بحياة نحو 60.000 شخص كل عام، أي ما يناهز حالة وفاة واحدة في كل 10 دقائق.

‫شوف تيفي

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