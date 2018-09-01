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عاجل..بعد النداء المؤثر الموجه للحموشي: مديرية الأمن تطيح بمتورط في اختطاف طفلة لاغتصابها بالبيضاء+فيديو | حوادث و حقوق

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عاجل..بعد النداء المؤثر الموجه للحموشي: مديرية الأمن تطيح بمتورط في اختطاف طفلة لاغتصابها بالبيضاء+فيديو

بتاريــخ : 28 شتنبر 2018 / 12:46 عاجل..بعد النداء المؤثر الموجه للحموشي: مديرية الأمن تطيح بمتورط في اختطاف طفلة لاغتصابها بالبيضاء+فيديو | حوادث و حقوق
عاجل..بعد النداء المؤثر الموجه للحموشي: مديرية الأمن تطيح بمتورط في اختطاف طفلة لاغتصابها بالبيضاء+فيديو
بعد ساعات فقط من مناشدة مواطنة لـ ''عبد اللطيف الحموشي'' المدير العام للأمن الوطني، في تصريح جد مؤثر يدمي القلوب ويهز النفوس، أدلت به لـ ''شوف تيفي'' من أجل إنصافها وإيقاف المتورط في اختطاف ابنتها

''شوف تيفي''

بعد ساعات فقط من مناشدة مواطنة لـ ''عبد اللطيف الحموشي'' المدير العام للأمن الوطني، في تصريح جد مؤثر يدمي القلوب ويهز النفوس، أدلت به لـ ''شوف تيفي'' من أجل إنصافها وإيقاف المتورط في اختطاف ابنتها البالغة من العمر 15 سنة، علمت ''شوف تيفي'' من مصدر مطلع أن ''مديرية الحموشي''، تحركت على الفور وتفاعلت بجدية مع الموضوع بعد معاينتها للفيديو، وتمكنت من إيقاف المتورط في هذا الفعل الإجرامي.

وأوضح المصدر ذاته أن ''مديرية الحموشي''، تفاعلت بشكل جدي وبسرعة كبيرة مع نداء ''الأم''، وفتحت بحثا في الموضوع للكشف عن ظروف وملابسات النازلة، ما مكنها من الإطاحة بالمعني بالأمر المتورط في اختطاف الطفلة ''فاطمة الزهراء'' من أجل اغتصابها.

وكانت والدة ''فاطمة الزهراء'' وشقيقتها، قد كشفتا لـ ''شوف تيفي'' عن تفاصيل صادمة بخصوص الاعتداء الذي تعرضت له الضحية قبل سنة، حيث أقدم المعني بالأمر وشريكه باختطافها ضواحي المحمدية بواسطة سيارة، ما جعلها تلقي بنفسها من السيارة لإنقاذ شرفها من الاغتصاب ما تسبب في إصابتها بجروح وكسور خطيرة على مستوى الرأس.

‫شوف تيفي

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المغرب شوف تيفي عبد اللطيف الحموشي الأسرة مديرية الأمن

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