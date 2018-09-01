 عاجل وحصري..نقابات النقل الطرقي قبل لقائها اليوم مع وزارة التجهيز والنقل تهدد بالتصعيد في حالة عدم تلبية مطالبها ﻿
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عاجل وحصري..نقابات النقل الطرقي قبل لقائها اليوم مع وزارة التجهيز والنقل تهدد بالتصعيد في حالة عدم تلبية مطالبها | مجتمع

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عاجل وحصري..نقابات النقل الطرقي قبل لقائها اليوم مع وزارة التجهيز والنقل تهدد بالتصعيد في حالة عدم تلبية مطالبها

بتاريــخ : 28 شتنبر 2018 / 12:09 عاجل وحصري..نقابات النقل الطرقي قبل لقائها اليوم مع وزارة التجهيز والنقل تهدد بالتصعيد في حالة عدم تلبية مطالبها | مجتمع
عاجل وحصري..نقابات النقل الطرقي قبل لقائها اليوم مع وزارة التجهيز والنقل تهدد بالتصعيد في حالة عدم تلبية مطالبها
يجري في هذه اللحظات لقاء، يجمع نقابات النقل الطرقي المهنية مع وزارة التجهيز والنقل بالرباط، بعد وصول الحوار مع الوزارة المنتدبة للنقل في شخص محمد نجيب بوليف ، إلى الباب المسدود.

شوف تيفي م ض

يجري في هذه اللحظات لقاء، يجمع نقابات النقل الطرقي المهنية مع وزارة التجهيز والنقل بالرباط، بعد وصول الحوار مع الوزارة المنتدبة للنقل في شخص محمد نجيب بوليف ، إلى الباب المسدود.

ووصف، الشاذلي عبد اللطيف، المنسق الوطني للنقل الجماعي للأشخاص المنضويين تحت لواء الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، في اتصال مع قناة ''شوف تيفي'' قبل قليل، أن الحوارات مع الوزارة المنتدبة المكلفة بالنقل، ''حوارات عقيمة''.

وأشار النقابي، في اتصال مع ''شوف تيفي'' إلى أن الإضراب مستمر حتى تلبية المطالب، مضيفا أن النقابة، وفي حالة عدم تلبية مطالبها، ستلجأ للتصعيد دون أن يوضح الشكل المرتقب لهذا التصعيد، إلى حين انتهاء اللقاء مع الوزارة الوصية على النقل، المنعقد اليوم الجمعة.

وأبرز النقابي، أن مدينة مراكش، ستعرف، مساء اليوم، مسيرة احتجاجية لعربات النقل السياحي، بعد الإخبار الذي أصدرته النقابة، ومسيرة مماثلة للنقل بطنجة.

وتطالب نقابات النقل، بتفعيل اتفاقية فبراير 2009 وقعت عليها وزارة الداخلية، ووزارة التجهيز و النقل ووزير الإسكان والتعمير والتنمية المجالية، ووزارة الصحة، ووزارة التشغيل والتكوين المهني، ومجموعة العمران، زمن حكومة عباس الفاسي، ''حيث وللأسف حكومة لا عدالة لا تنمية أقبرت الاتفاقية''، حسب المنسق الوطني، بالإضافة إلى مطالب أخرى تتعلق بالبطاقة المهنية، والتجديد السباعي، وعدد ساعات السياقة...

 

‫شوف تيفي

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شوف تيفي المغرب مراكش طنجة نقابة نقل إضراب الاتحاد العام للشغالين بالمغرب

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