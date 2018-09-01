 اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال تتدارس الأوضاع الاجتماعية المقلقة في المغرب ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

حصري..الوزير يتيم يكبر خطيبته المدلكةبـحوالي 35 سنة+تفاصيل مثيرة | بوليتيك

حصري..الوزير يتيم يكبر خطيبته ''المدلكة''بـحوالي 35 سنة+تفاصيل مثيرة

سكوب..هذه أسرار عشيقة الوزير يتيم + تفاصيل حصرية حول طريقة إعجابه بها | بوليتيك

سكوب..هذه أسرار عشيقة الوزير يتيم + تفاصيل حصرية حول طريقة إعجابه بها

المغرب يكثف تحركاته بأروقة الأمم المتحدة ساعات قبل مناقشة ملف الصحراء المغربية بمجلس الأمن | بوليتيك

المغرب يكثف تحركاته بأروقة الأمم المتحدة ساعات قبل مناقشة ملف الصحراء المغربية بمجلس الأمن

كاريكاتير شوف تيفي : المدلكة والوزير | كاريكاتير شوف تيفي

كاريكاتير شوف تيفي : المدلكة والوزير

بالصورة..عضو في البيجيدي: يتيم باشر مسطرة الطلاق من زوجته لخطبة الشابة | بوليتيك

بالصورة..عضو في البيجيدي: '' يتيم باشر مسطرة الطلاق من زوجته لخطبة الشابة''

الأحرار: ليس من أخلاقنا السياسية الخوض في حياة الناس الخاصة | بوليتيك

الأحرار: ''ليس من أخلاقنا السياسية الخوض في حياة الناس الخاصة''

مثير..شوفو شحال عدد حالات الإصابة بداء السعار بالمغرب خلال سنة 2017 | مجتمع

مثير..شوفو شحال عدد حالات الإصابة بداء السعار بالمغرب خلال سنة 2017

عاجل..بعد النداء المؤثر الموجه للحموشي: مديرية الأمن تطيح بمتورط في اختطاف طفلة لاغتصابها بالبيضاء+فيديو | حوادث و حقوق

عاجل..بعد النداء المؤثر الموجه للحموشي: مديرية الأمن تطيح بمتورط في اختطاف طفلة لاغتصابها

عاجل وحصري..نقابات النقل الطرقي قبل لقائها اليوم مع وزارة التجهيز والنقل تهدد بالتصعيد في حالة عدم تلبية مطالبها | مجتمع

عاجل وحصري..نقابات النقل الطرقي قبل لقائها اليوم مع وزارة التجهيز والنقل تهدد بالتصعيد في حالة عدم

مأساة الحريك... قولوا الحقيقة للشعب

اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال تتدارس الأوضاع الاجتماعية المقلقة في المغرب

بتاريــخ : 28 شتنبر 2018 / 12:03 اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال تتدارس الأوضاع الاجتماعية المقلقة في المغرب | بوليتيك
اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال تتدارس الأوضاع الاجتماعية المقلقة في المغرب
سجلت اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال ''وقوفها بكل أسف على البطء الكبير المسجل في وتيرة الإصلاح ، وغياب رؤية مندمجة للحكومة في وضع وتنفيذ أوراش التنمية المعلن عنها، وضعف الحكامة والنجاعة في تدبير

شوف تيفي

سجلت اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال ''وقوفها بكل أسف على البطء الكبير المسجل في وتيرة الإصلاح ، وغياب رؤية مندمجة للحكومة في وضع وتنفيذ أوراش التنمية المعلن عنها، وضعف الحكامة والنجاعة في تدبير الشأن العام مع الارتباك المتزايد في صفوف الأغلبية الحكومية.

وشددت اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال، وفق بلاغ توصلت ''شوف تيفي'' بنسخة منه، يوم أمس الخميس، عقب اجتماعها الذي عقدته أول أمس الأربعاء، في ''إطار خلوة دراسية أفردتها للشق السياسي في تصور الحزب حول النموذج التنموي الجديد''، على أن هذه الملاحظات تسجلها '' في تزامن غير مسبوق مع تصاعد الاحتجاجات في عدد من المدن، وتسرب اليأس والإحباط لدى فئات عديدة من المجتمع وخاصة لدى الشباب الذي أصبح يفضل الهجرة عوض البقاء رهينة في يد حكومة عاجزة على توفير الشغل وضمان كرامته''.

كما أكد البلاغ على'' اعتبار الإصلاحات السياسية والمؤسساتية والديمقراطية محورا لكل التعاقدات المجتمعية، ومدخلا حاسما لا محيد عنه لتحقيق القطائع والانتقالات الفعلية، وإنجاز الإصلاحات الاجتماعية والاقتصادية الملحة والتجاوب مع الحاجيات المتزايدة والمطالب المشروعة للمواطنات والمواطنين، في إطار النموذج التنموي الجديد''.

مؤكدا، نفس المصدر، على ''أن أزمة التنمية في بلادنا لا تنفصل عن أزمة حكامة السياسات، وأن تراجع ''السياسي'' أصبح اليوم مُعَطـّلًا ومصدرَ انحسار للنموذج التنموي الحالي، بعد أن كان محركا وسندا أساسيا في التنمية خلال تجارب الإصلاح الدستوري، والانتقال الديمقراطي، والتناوب التوافقي، والمصالحات الكبرى منذ نهاية التسعينيات من القرن الماضي''.

كما دعت اللجنة التنفيذية لحزب الاسقلال، وفق ذات البلاغ، ''باقي الفرقاء والفاعلين والقوى الحية إلى الالتفاف حول لحظة توافقية كبرى، بعيدا عن التدافع والتصادم، لتحصين المكتسبات وتجديد الالتزام الجماعي بروح ومسار الإصلاح، وتعطي إشارات سياسية قوية بأجندة واضحة للمرحلة القادمة، من شأنها استعادة الثقة في السياسة ومؤسساتها، وإضفاء المعنى من خلالها على جدوى الانتقال إلى هذا النموذج التنموي الجديد، بحيث يقتنع بالملموس المواطنات والمواطنون والشباب خاصة أن هذا النموذج الجديد سيكون فعلا هو بوابة الارتقاء بالنسبة إليهم نحو حياة أفضل بالإنصاف في توزيع الثروة، والمواطنة الكريمة هنا في بلدهم وفي مدينتهم وفي قريتهم''.

 

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

شوف تيفي المغرب اللجنة التنفيذية حزب الاستقلال الأوضاع الاجتماعية المقلقة

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

حصري..الوزير يتيم يكبر خطيبته المدلكةبـحوالي 35 سنة+تفاصيل مثيرة | بوليتيك

حصري..الوزير يتيم يكبر خطيبته ''المدلكة''بـحوالي 35 سنة+تفاصيل مثيرة

سكوب..هذه أسرار عشيقة الوزير يتيم + تفاصيل حصرية حول طريقة إعجابه بها | بوليتيك

سكوب..هذه أسرار عشيقة الوزير يتيم + تفاصيل حصرية حول طريقة إعجابه بها

المغرب يكثف تحركاته بأروقة الأمم المتحدة ساعات قبل مناقشة ملف الصحراء المغربية بمجلس الأمن | بوليتيك

المغرب يكثف تحركاته بأروقة الأمم المتحدة ساعات قبل مناقشة ملف الصحراء المغربية بمجلس الأمن

بالصورة..عضو في البيجيدي: يتيم باشر مسطرة الطلاق من زوجته لخطبة الشابة | بوليتيك

بالصورة..عضو في البيجيدي: '' يتيم باشر مسطرة الطلاق من زوجته لخطبة الشابة''

﻿

أحدث حلقات برنامجنا

رقية الدرهم تجري مباحثات مع وفد فرنسي لتعزيز وتوطيد العلاقات | خارج البلاطو
منذ 11 دقيقة

رقية الدرهم تجري مباحثات مع وفد فرنسي لتعزيز وتوطيد العلاقات

من قلب كاريان الواسطي فكازا..هذا ما قامت به الساكنة قبل عملية الهدم | خارج البلاطو

من قلب كاريان الواسطي فكازا..هذا ما قامت به الساكنة قبل عملية الهدم

إغماءات وبكاء هستيري لأسرة العروس التي تتهم زوجها العسكري بقلتها بالسم | خارج البلاطو

إغماءات وبكاء هستيري لأسرة العروس التي تتهم زوجها العسكري بقلتها بالسم

إجراءات أمنية مشددة..وساكنة كاريان الواسطي فكازا تهدد باللجوء إلى سبتة المحتلة | خارج البلاطو

إجراءات أمنية مشددة..وساكنة كاريان الواسطي فكازا تهدد باللجوء إلى سبتة المحتلة

﻿

آخر المستجدات

حصري..الوزير يتيم يكبر خطيبته المدلكةبـحوالي 35 سنة+تفاصيل مثيرة | بوليتيك
منذ 4 دقائق

حصري..الوزير يتيم يكبر خطيبته ''المدلكة''بـحوالي 35 سنة+تفاصيل مثيرة

سكوب..هذه أسرار عشيقة الوزير يتيم + تفاصيل حصرية حول طريقة إعجابه بها | بوليتيك

سكوب..هذه أسرار عشيقة الوزير يتيم + تفاصيل حصرية حول طريقة إعجابه بها

المغرب يكثف تحركاته بأروقة الأمم المتحدة ساعات قبل مناقشة ملف الصحراء المغربية بمجلس الأمن | بوليتيك

المغرب يكثف تحركاته بأروقة الأمم المتحدة ساعات قبل مناقشة ملف الصحراء المغربية بمجلس الأمن

كاريكاتير شوف تيفي : المدلكة والوزير | كاريكاتير شوف تيفي

كاريكاتير شوف تيفي : المدلكة والوزير

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2018.