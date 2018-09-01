جثة مجهولة بشاطئ أكادير تستنفر المصالح الأمنية ﻿

مازالت العناصر الأمنية لمدينة أكادير تواصل أبحاثها وتحرياتها الدقيقة من أجل تحديد هوية جثة مجهولة لفظها شاطئ المدينة في وقت متأخر من ليلة أمس الخميس.

شوف تيفي:أحمد الهلالي

مازالت العناصر الأمنية لمدينة أكادير تواصل أبحاثها وتحرياتها الدقيقة من أجل تحديد هوية جثة مجهولة لفظها شاطئ المدينة في وقت متأخر من ليلة أمس الخميس.

وتم العثور على الجثة من طرف عدد من المواطنين الذين أثار انتباههم تواجد جثة بملابس كاملة تطفو على سطح الماء قبالة منتجع مارينا وفي حالة جد مزرية بعدما بدأت في التحلل.

وجرى إخطار المصالح الأمنية بالحادث والتي هرعت لعين المكان رفقة عناصر الوقاية المدنية والشرطة العلمية والتقنية وتمت معاينة الجثة ليتقرر نقلها بأمر من النيابة العامة صوب مستودع الأموات بمستشفى الحسن الثاني، من أجل التشريح الطبي.

ورجحت مصادر ''شوف تيفي''، أن تكون الجثة تعود لأحد المهاجرين السريين الذين لقوا مصرعهم بعرض البحر، خصوصا وأن أعدادا كبيرة تتدفق بشكل مثير على شواطئ المدن المغربية للعبور للفردوس الأوروبي، وكان آخرها انقلاب قارب يقل حوالي 15 شخصا نحو جزر الكناري بسواحل مير اللفت جنوب تيزنيت.