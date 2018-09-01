 توقيع اتفاقيات شراكة لدعم تعاونيات عاملة في استخراج وتسويق المعادن وفي جمع وتسويق الفحم الحجري بجرادة ﻿
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توقيع اتفاقيات شراكة لدعم تعاونيات عاملة في استخراج وتسويق المعادن وفي جمع وتسويق الفحم الحجري بجرادة

بتاريــخ : 28 شتنبر 2018 / 11:52 توقيع اتفاقيات شراكة لدعم تعاونيات عاملة في استخراج وتسويق المعادن وفي جمع وتسويق الفحم الحجري بجرادة | اقتصاد
توقيع اتفاقيات شراكة لدعم تعاونيات عاملة في استخراج وتسويق المعادن وفي جمع وتسويق الفحم الحجري بجرادة
وقع مجلس جهة الشرق، أمس الخميس بوجدة، اتفاقيات شراكة مع تعاونيات عاملة في استخراج وتسويق المعادن وأخرى في جمع وتسويق الفحم الحجري بإقليم جرادة، وذلك في إطار الدعم الذي يقدمه المجلس للتعاونيات

''شوف تيفي''+'' و م ع''

وقع مجلس جهة الشرق، أمس الخميس بوجدة، اتفاقيات شراكة مع تعاونيات عاملة في استخراج وتسويق المعادن وأخرى في جمع وتسويق الفحم الحجري بإقليم جرادة، وذلك في إطار الدعم الذي يقدمه المجلس للتعاونيات حاملة المشاريع بالجهة.

وجرت أطوار حفل التوقيع على هذه الاتفاقية مع 11 تعاونية (6 تعاونيات لاستخراج وتسويق المعادن و5 تعاونيات لجمع وتسويق الفحم الحجري) بحضور والي جهة الشرق، عامل عمالة وجدة أنجاد معاذ الجامعي وعامل إقليم جرادة مبروك ثابت وممثلين للتعاونيات المعنية، وشخصيات أخرى.

وقال رئيس مجلس الجهة عبد النبي بعيوي، في تصريح للصحافة على هامش حفل التوقيع، ''إن هذه المبادرة ستمكن المشتغلين في هذا القطاع بالإقليم من التنظيم في إطار تعاونيات والاستفادة من الدعم المالي والدعم بالآليات المقدم من طرف مجلس الجهة''.

وأضاف أن من شأن هذا الدعم أن يساعد هذه التعاونيات على تسويق منتوجها وإحداث فرص شغل جديدة، لا سيما بعد الإغلاق النهائي للآبار التي كانت تشكل خطرا على العمال والساكنة بسبب الاستغلال العشوائي.

وعبر ممثلو التعاونيات عن سعادتهم البالغة بهذه المبادرة التي ستمكنهم من الاشتغال في إطار قانوني، وفي ظروف جيدة تعنى على الخصوص بالتغطية الصحية والتأمين والعمل في نشاط تتوفر فيه شروط السلامة اللازمة.

كما أكدوا أن تنظيم العمل في هذا القطاع، بعد الحصول على رخص الاستغلال من طرف وزارة الطاقة والمعادن علاوة على الدعم الذي يقدمه مجلس الجهة، سيمكن من تسويق المعادن في أفضل الظروف، ما سيساهم لا محالة في تحسين ظروف عيش العمال والساكنة المحلية بشكل عام.

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المغرب شوف تيفي جرادة الفحم الحجري المعادن وزارة الطاقة والمعادن

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