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الملك محمد السادس يعفي الجنرال ''محمودي'' من مهامه كمفتش لمصلحة الصحة العسكرية

بتاريــخ : 28 شتنبر 2018 / 11:36 الملك محمد السادس يعفي الجنرال محمودي من مهامه كمفتش لمصلحة الصحة العسكرية | بوليتيك
الملك محمد السادس يعفي الجنرال ''محمودي'' من مهامه كمفتش لمصلحة الصحة العسكرية
قرر الملك محمد السادس، مؤخرا، إعفاء القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية، الجنرال دوبريكاد ''عبد الكريم محمودي'' من مهامه كمفتش لمصلحة الصحة العسكرية.

''شوف تيفي''

قرر الملك محمد السادس، مؤخرا، إعفاء القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية، الجنرال دوبريكاد ''عبد الكريم محمودي'' من مهامه كمفتش لمصلحة الصحة العسكرية.

وحسب ما كشف عنه، يوم الأربعاء 26 شتنبر، موقع ''LE1'' الناطق باللغة الفرنسية، فإن الملك محمد السادس، أعفى الجنرال دوبريكاد ''عبد الكريم المحمودي''، وقد حل مكانه الجنرال دو بريكاد ''عبد الحميد حدا''.

وأوضح الموقع المذكور أن الجنرال دوبريغاد ''عبد الحميد حدا''، شغل منصب مدير المستشفى العسكري ونائبا لمفتش مصالح الصحة العسكرية والمدير السابق للمدرسة الملكية للمصالح الطبية العسكرية، وقد حصل على ترقية سنة 2017 من رتبة كولونيل ماجور إلى ''جنرال دوبريكاد'' بعد أن وجده الملك يقوم بجولة داخل المستشفى العسكري للاعتناء بالمرضى خارج ساعات عمله القانونية، مشيرا إلى أن الطبيب - كولونيل ماجور المهدي الزبير، وهو بروفيسور أمراض القلب والطبيب الرئيسي المساعد للمستشفى العسكري الدراسي محمد الخامس بالرباط، حل مكان الجنرال دوبريكاد ''عبد الحميد حدا''.

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المغرب شوف تيفي الرباط الملك محمد السادس الجنرال دوبريكاد

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