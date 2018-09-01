القبض على أخطر مجرم روع ساكنة جمعة سحيم ﻿

ألقى رجال الدرك الملكي ب''جمعة سحيم'' إقليم آسفي القبض على أحد أخطر بارونات المخدرات بالمنطقة ليلة الأربعاء الماضية.

شوف تيفي:فاطمة الزهراء رجمي

ألقى رجال الدرك الملكي ب''جمعة سحيم'' إقليم آسفي القبض على أحد أخطر بارونات المخدرات بالمنطقة ليلة الأربعاء الماضية.

وحسب مصدر أمني فإنه في حدود الساعة الثانية صباحا من ليلة الأربعاء/ صبيحة الخميس، تلقى رجال الدرك الملكي خبرا مفاده أن أحد أخطر باعة المخدرات بحي أولاد بوصالح و المسمى(ح.ع) والذي كان موضوع مذكرة بحث يتواجد بمحل سكنى أحد أصهاره حيث انتقلت سرية الدرك الملكي بالمنطقة متمثلة في قائدها وخليفته وكل عناصر الدرك لنصب كمين من أجل القبض على المدعو (ح.ع) والذي يعتبر من أخطر المجرمين بالمنطقة لما له من سوابق عدلية في الاتجار بالمخدرات والكحول والأقراص المهلوسة.

وحسب نفس المصدر فإن المجرم قد أبدى مقاومة عنيفة تكللت بالفشل حيث تمكن رجال الدرك من تكبيله بالأصفاد واقتياده للسرية بعد أن وجدوا بحوزته كميات من الكيف وطابا و80 قارورة ويسكي، وبذلك يكونوا قد أراحوا ساكنة المنطقة من مجرم روعهم لعدة أيام.

ويشار أن (ح.ع) يعتبر من أخطر المجرمين بالمنطقة حيث سبق له أن قضى مدة سجنية تفوق 12سنة وله سوابق عدلية في الاتجار بكافة أنواع المخدرات .