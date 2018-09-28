هاشنو قالت والدة لمجرد بعد سجن ابنها للمرة الثانية ﻿

بعدما قرر القضاء الفرنسي إيداع الفنان المغربي سعد لمجرد السجن للمرة الثانية عقب اتهامه من قِبل فتاة باغتصابها بسان تروبي الفرنسية، خرجت والدة لمجرد ، الممثلة نزهة الركراكي، عن صمتها وعبرت عن

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بعدما قرر القضاء الفرنسي إيداع الفنان المغربي سعد لمجرد السجن للمرة الثانية عقب اتهامه من قِبل فتاة باغتصابها بسان تروبي الفرنسية، خرجت والدة لمجرد ، الممثلة نزهة الركراكي، عن صمتها وعبرت عن استنكارها فيما يخص بطء الإجراءات القانونية للحسم في قضية ابنها في ظل غياب أدلة تدينه حسب أقوالها.

وكشفت الممثلة سناء عكرود، عبر حسابها بالإنستغرام أنها تواصلت مع نزهة الركراكي وتبادلا أطراف الحديث قائلة « أتواصل و بشكل يومي مع والدة سعد لمجرد، الحاجة نزهة الركراكي، فاشهد وعن قرب ثباتها و رباطة جأشها، تنتظر الفرج بصبر و إيمان قوي ببراءة ولدها، كما يثق والده الفنان الخلوق البشير عبدو في الفرج الكبير، إلا انهما يستنكران بطء الإجراءات القانونية في الحسم في قضيته في ظل غياب أدلة تدينه. ويتوقعان من محبي ابنهما و زملائه الفنانين و الإعلاميين و كل من آمن بمشروعه و حلمه واستشعر ولو لوهلة فخرا لكونه مغربيا فرأى نفسه في نجاحاته، أن يقف وقفة حصينة منيعة تحمي هذا الولد، تدافع عنه، تؤثر بشكل أو بآخر في الحسم في قضيته و الإسراع في إثبات براءته ».