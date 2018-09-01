وزارة الثقافة والاتصال تعلن عن تنظيم المعرض الدولي للنشر و الكتاب مابين 7 و 17 فبراير 2019 ﻿

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شوف تيفي

تعلن وزارة الثقافة والاتصال/ قطاع الثقافة، أنها ستنظم الدورة الخامسة والعشرين للمعرض الدولي للنشر والكتاب بالدار البيضاء في الفترة ما بين 07 و 17 فبراير 2019، بفضاء مكتب أسواق ومعارض الدار البيضاء، زنقة تزنيت، قبالة مسجد الحسن الثاني.

وجاء في بلاغ للوزارة عبر موقعها، أنه بإمكان الراغبين في المشاركة من دور النشر والتوزيع والمؤسسات، تقديم طلباتهم عبر التسجيل الإلكتروني في موقع المعرض http://siel.minculture.gov.ma/ar/Editeur

وتشير الوزارة في بلاغها، أن باب التسجيل مفتوح إلى غاية تاريخ 30 نوفمبر 2018، كما يمكن الاتصال-لمزيد من المعلومات- بمديرية الكتاب/ قسم المعارض رقم 17 شارع ميشليفن. أكدال. الرباط

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