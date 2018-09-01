عاجل..بعد تداول الفيديو الخطير: رجال الحموشي يطيحون بالشاب اللي هدد البوليس بسيف فمكناس+فيديو ﻿

تمكنت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمكناس، بناء على معطيات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، خلال الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة، من توقيف شخصين من ذوي السوابق

''شوف تيفي''

تمكنت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمكناس، بناء على معطيات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، خلال الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة، من توقيف شخصين من ذوي السوابق القضائية العديدة، وذلك لتورطهما في تهديد عناصر دورية للشرطة باستعمال السلاح الأبيض وإلحاق خسائر مادية بملك الغير.

وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني، أن المشتبه يهما، اللذين يشكل أحدهما موضوع مذكرة بحث على الصعيد الوطني، كانا قد عملا على تعريض عناصر دورية للشرطة للتهديد باستعمال السلاح الأبيض بأحد شوارع مدينة مكناس، فضلا عن كونهما متورطين أيضا في إلحاق خسائر مادية داخل إحدى المقاهي.

وأضاف المصدر، أن هذه الوقائع تم توثيقها بمقطعي فيديو تم تداولهما مساء أمس الخميس عبر شبكات التواصل الاجتماعي، قبل أن يتم توقيفهما بمحطة القطار بمدينة فاس بعد مغادرتهما المدينة.

وخلص البلاغ، إلى أنه تم وضع المشتبه بهما تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد كافة الظروف والملابسات المحيطة بهذه الواقعة.