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مازيراتي تحصد تكريماً من مجلة auto motor und sport الألمانية

بتاريــخ : 28 شتنبر 2018 / 09:32 مازيراتي تحصد تكريماً من مجلة auto motor und sport الألمانية | اقتصاد
مازيراتي تحصد تكريماً من مجلة auto motor und sport الألمانية
حصدت مازيراتي جيبلي أعلى نسبة تصويت في اختيار القرّاء لدى مجلّة auto motor und sport عن فئة أفضل تصميم مبتكر في عالم السيارات لعام 2018.

''شوف تيفي''

حصدت مازيراتي جيبلي أعلى نسبة تصويت في اختيار القرّاء لدى مجلّة auto motor und sport عن فئة أفضل تصميم مبتكر في عالم السيارات لعام 2018.

وحسب بلاغ لـ ''مازيراتي'' توصلت به ''شوف تيفي''، فإن هذا التصويت من مجلة السيارات الألمانية الشهيرة، يعد مؤشراً مرموقاً على القدرات التصميمية للعلامات التجارية في قطاع السيارات، حيث اختار قرّاء المجلّة طراز مازيراتي جيبلي ليكون الرقم واحد عن فئة السيارات الفاخرة (upper-class) حيث حصد الطراز 20% من مجمل الأصوات البالغ عددها 11,990، ووزّعوا أصواتهم على أكثر من 90 طرازاً دخل في التصويت.

وأضاف البلاغ أن سيارة السيدان التنفيذية المتميزة، تعد إحدى أهم الطرازات ضمن مجموعة مازيراتي، وساهمت السيارة الرياضية ذات الأبواب الأربعة بشكل كبير في تعزيز نجاح علامة مازيراتي على مستوى العالم، ويتكوّن شكل السيارة الديناميكي من صورة ظليّة تشبه سيارات الكوبيه وشبكة مبرد كبيرة مستوحاة من طراز مازيراتي ’A6 GCS برلينيتا‘ الأسطورية، مشيرا إلى أن تصميم طراز جيبلي، تم في مركز تصميم مازيراتي في تورينو، إيطاليا، ليواصل بعدها إصدارا غران سبورت وغران لوسو من هذا الطراز تعزيز مظهر هذه السيارة الفريد والمخصص.

وقال بييرجيورجيو سيكو، المدير العام لشركة مازيراتي ألمانيا، أثناء استلامه الجائزة خلال حفل في مدينة شتوتغارت: ''لعب التصميم دوراً أساسياً في تألق علامة مازيراتي. ونحن سعداء جداً بأن قرّاء مجلّة auto motor und sport قد أكدوا ذلك عبر التصويت لطراز جيبلي، وهو الأفضل مبيعاً لدينا''، مضيفا: ''لا شك أن علامة مازيراتي هي سفيرة التصميم الإيطالي الممتاز إلى العالم، حيث تجمع سياراتنا بين الجمالية الأنيقة مع الهالة الرياضية وأرقى مستويات الحرفية.''

‫شوف تيفي

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