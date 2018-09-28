عاجل وحصري..هذا هو الإسباني صاحب قارب واقعة المضيق وموعد مثوله أمام العدالة ﻿

حصلت ''شوف تيفي'' على صورة الإسباني، قائد الزورق الذي أطلقت عليه البحرية الملكية بالمضيق الرصاص، قبل يومين، ما تسبب في مصرع شابة في بداية عقدها الثاني وإصابة ثلاثة آخرين بجروح.

''شوف تيفي''

حصلت ''شوف تيفي'' على صورة الإسباني، قائد الزورق الذي أطلقت عليه البحرية الملكية بالمضيق الرصاص، قبل يومين، ما تسبب في مصرع شابة في بداية عقدها الثاني وإصابة ثلاثة آخرين بجروح.

وأوضح مصدر مطلع لـ ''شوف تيفي'' أن القيادة الجهوية للدرك الملكي، من المنتظر أن تحيل الإسباني، يومه الجمعة، على الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بمدينة تطوان.

تجدر الإشارة إلى أن وحدة قتالية تابعة للبحرية الملكية، تعمل بالبحر الأبيض المتوسط، اضطرت، إلى إطلاق النار على قارب مطاطي سريع (Go fast)، يقوده مواطن من جنسية إسبانية، كان متواجدا بصفة مشبوهة بالمياه المغربية، بعد عدم امتثاله للتحذيرات الموجهة إليه، وأوضحت السلطات أن عملية إطلاق النار هذه، نجم عنها إصابة 4 أشخاص بجروح متفاوتة الخطورة، تم نقلهم للمستشفى الإقليمي بعمالة المضيق - الفنيدق لتلقي العلاجات الضرورية.