 بالصور..تواجد أمني مكثف بالقرب من دوار الواسطي بعين السبع بالبيضاء ﻿
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بالصور..تواجد أمني مكثف بالقرب من دوار الواسطي بعين السبع بالبيضاء | مجتمع

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بالصور..تواجد أمني مكثف بالقرب من دوار الواسطي بعين السبع بالبيضاء

بتاريــخ : 28 شتنبر 2018 / 09:00 بالصور..تواجد أمني مكثف بالقرب من دوار الواسطي بعين السبع بالبيضاء | مجتمع
بالصور..تواجد أمني مكثف بالقرب من دوار الواسطي بعين السبع بالبيضاء
تعرف المناطق المحيطة بإحدى دوواير عين السبع بالبيضاء، التي هددت ساكنتها بطلب ما أطلقوا عليه ''اللجوء الإنساني'' لسبتة المحتلة، في هذه اللحظات من يومه الجمعة، تواجدا أمنيا مكثفا لمنع وقوع أي تجاوز.

''شوف تيفي''

تعرف المناطق المحيطة بإحدى دوواير عين السبع بالبيضاء، التي هددت ساكنتها بطلب ما أطلقوا عليه ''اللجوء الإنساني'' لسبتة المحتلة، في هذه اللحظات من يومه الجمعة، تواجدا أمنيا مكثفا لمنع وقوع أي تجاوز.

وأوضح مصدر مطلع ل ''شوف تيفي'' أن المصالح الأمنية حلت بعين المكان منذ فجر اليوم، عقب خروج ساكنة دوار للاحتجاج ورفع بعض الشعارات التي طالبوا من خلالها بعدم إبعادهم عن المجال الجغرافي لعين السبع في حال هدم منازلهم الصفيحية.

وأكد ذات المصدر أن بعض الجماعات حاولت الركوب على المطالب الاجتماعية للساكنة، للدفع بها وتحريضها من أجل القيام بما تم وصفه ب ''اللجوء الإنساني''.

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

المغرب شوف تيفي عين السبع الجماعات اللجوء الإنساني

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