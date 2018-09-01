طقس جد حار وزخات رعدية اليوم الجمعة بهذه المناطق ﻿

تتوقع مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، اليوم الجمعة، أن يكون الطقس نسبيا حارا بالسهول الداخلية وجنوب المملكة. وسيلاحظ تشكل سحب منخفضة كثيفة مرفوقة بكتل من الضباب خلال الليل والصباح بالقرب من

''شوف تيفي''

تتوقع مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، اليوم الجمعة، أن يكون الطقس نسبيا حارا بالسهول الداخلية وجنوب المملكة. وسيلاحظ تشكل سحب منخفضة كثيفة مرفوقة بكتل من الضباب خلال الليل والصباح بالقرب من السواحل، السهول المحيطية، الواجهة المتوسطية والشرق مصحوبة ببعض القطرات المطرية.

كما سيسجل تساقط زخات رعدية فوق كل من مرتفعات الأطلس، الجنوب الشرقي، المنطقة الشرقية، الجنوب الشرقي، السهول الداخلية، هضاب الفوسفاط وولماس والمناطق الوسطى، يحتمل أن تمتد إلى السهول المحيطية الشمالية والوسطى وكذا شمال الأقاليم الجنوبية.

وستعرف بعض المناطق لأقاليمنا الصحراوية هبوب زوابع رملية، في حين ستهب الرياح قوية نوعا ما إلى قوية من القطاع الشرقي بمنطقة طنجة، معتدلة إلى قوية شيئا ما من القطاع الشمالي بأقاليمنا الجنوبية ومعتدلة من القطاع الغربي إلى شمالية بالسهول المحيطية والقطاع الشرقي إلى شمالية في باقي المناطق.

أما درجات الحرارة الدنيا فستتراوح ما بين 10 و16 درجة بمرتفعات الأطلس، الريف وشرق المملكة، وما بين 16 و21 درجة بالشمال الشرقي، الجنوب الشرقي، الواجهة المتوسطية والسهول المحيطية، وما بين 27 و30 درجة بداخل أقاليمنا الجنوبية، وستكون ما بين 21 و26 درجة بباقي المناطق.

وبالنسبة لدرجات الحرارة العليا، فستكون ما بين 38 إلى 43 درجة بجنوب الأقاليم الجنوبية، وما بين 31 إلى 38 درجة بالسهول المحيطية الشمالية والوسطى، السهول الداخلية، داخل سوس وشمال الأقاليم الجنوبية، وما بين 21 إلى 26 درجة بالشرق، الجنوب الشرقي والواجهة المتوسطية، وما بين 15 إلى 21 درجة بمرتفعات الأطلس والريف، وما بين 26 إلى 31 درجة في باقي المناطق.

وبخصوص حالة البحر، فسيكون قليل الهيجان إلى هائج بالواجهة المتوسطية، وقليل الهيجان إلى هائج بالبوغاز، وقليل الهيجان إلى هائج ما عدا ما بين بوجدور والكويرة فسيكون البحر هائجا.