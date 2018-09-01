 المدير العام للوكالة الأمريكية لمكافحة الأمراض يعرب عن ارتياحه لسير المشاريع المبرمة مع وزارة أنس الدكالي ﻿
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المدير العام للوكالة الأمريكية لمكافحة الأمراض يعرب عن ارتياحه لسير المشاريع المبرمة مع وزارة أنس الدكالي | بوليتيك

المدير العام للوكالة الأمريكية لمكافحة الأمراض يعرب عن ارتياحه لسير المشاريع المبرمة مع وزارة

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المدير العام للوكالة الأمريكية لمكافحة الأمراض يعرب عن ارتياحه لسير المشاريع المبرمة مع وزارة أنس الدكالي

بتاريــخ : 28 شتنبر 2018 / 02:27 المدير العام للوكالة الأمريكية لمكافحة الأمراض يعرب عن ارتياحه لسير المشاريع المبرمة مع وزارة أنس الدكالي | بوليتيك
المدير العام للوكالة الأمريكية لمكافحة الأمراض يعرب عن ارتياحه لسير المشاريع المبرمة مع وزارة أنس الدكالي
أجرى وزير الصحة أنس الدكالي يوم أمس الأربعاء في نيويورك، على هامش الدورة الـ 73 للجمعية العامة للأمم المتحدة ، مباحثات مع روبرت ريدفيل المدير العام للوكالة الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها.

شوف تيفي:

أجرى وزير الصحة أنس الدكالي يوم أمس الأربعاء في نيويورك، على هامش الدورة الـ 73 للجمعية العامة للأمم المتحدة ، مباحثات مع روبرت ريدفيل المدير العام للوكالة الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها.

وخلال هذا اللقاء، استعرض المسؤولان التقدم المحرز في المشاريع التي تقودها وزارة الصحة والوكالة الأمريكية ومن ضمنها البرنامج التدريبي لأخصائيي الأوبئة الميدانيين الذي يهدف إلى تكوين أزيد من 300 أخصائي في علم الأوبئة في المغرب، وكذا البرنامج المتعلق بالتلقيح ضد الأنفلونزا الموسمية.

وأعرب ردفيلد عن ارتياحه لسير هذه المشاريع مبديا رغبته في مواصلة هذه الشراكة.

من جهته، تطرق الدكالي إلى مشروع إصلاح قطاع الصحة العمومية في المغرب، وخاصة صياغة قانون الصحة العمومية وإنشاء وكالة مغربية للصحة العمومية تتولى الإشراف على الوظائف الأساسية للقطاع .

وقد أبدى المدير العام للوكالة الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها ، استعداد هذه الهيئة لمواكبة الوزارة في تحقيق هذا الإصلاح واتفق مع الوزير على إيفاد فريق من خبراء الوكالة الأمريكية إلى المغرب من أجل تحديد الحاجيات المرتبطة بمشروع إنشاء الوكالة المغربية للصحة العمومية.

ويشارك وزير الصحة في أشغال الجمعية العامة للأمم المتحدة على رأس وفد يضم مسؤولين بالوزارة بالإضافة إلى برلمانيين وعمداء عدد من المدن، وممثلي منظمات غير حكومية.

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شوف تيفي المغرب المدير العام للوكالة الأمريكية لمكافحة الأمراض سير المشاريع المبرمة وزارة أنس الدكالي

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