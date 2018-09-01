المختبر الوطني لمراقبة الأدوية يحصل للمرة الثالثة على شهادة التأهيل لمعايير جودة وسلامة الأدوية من منظمة الصحة العالمية ﻿

تم تتويج المختبر الوطني لمراقبة الأدوية (LNCM) التابع لمديرية الأدوية والصيدلة بوزارة الصحة، من جديد وللمرة الثالثة على التوالي بشهادة التأهيل المتعلقة بمعيار جودة وسلامة الأدوية من طرف منظمة الصحة

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تم تتويج المختبر الوطني لمراقبة الأدوية (LNCM) التابع لمديرية الأدوية والصيدلة بوزارة الصحة، من جديد وللمرة الثالثة على التوالي بشهادة التأهيل المتعلقة بمعيار جودة وسلامة الأدوية من طرف منظمة الصحة العالمية.

وجاء في بلاغ للوزارة نشر اليوم الخميس، عبر موقع الوزارة، أن هذا التميز يأتي عقب عملية التفتيش التي خضع لها المختبر في الفترة الممتدة من 26 إلى 28 مارس 2018، من قبل مختبرات مراقبة الجودة الدوائية (GPPQCL)، وفقًا لقواعد الممارسات السليمة المعمول بها.

ويضيف البلاغ، أن هذا التتويج، كما يعكس مشاركة المختبر الوطني لمراقبة الأدوية في هذا التقييم، فهو يؤكد أيضا على التزامَ وزارة الصحة بضمان ولوج المواطن المغربي للأدوية والمواد الصحية ذات الجودة، وشهادة التأهيل ما هي إلا اعتراف دولي على موثوقية التحاليل، والكفاءة التقنية للأطر العاملة بالمختبر وكذا على جودة الخدمات المقدمة، والتي تتمثل بالأساس في مراقبة الأدوية والمستلزمات الطبية ومواد العناية بالأطفال، ومواد أخرى مخصصة للاستعمال الطبي في إطار التشريعات والقوانين المعمول بها.