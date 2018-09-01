توقيف شخص من ذوي السوابق القضائية للاشتباه بتورطه في جريمة الضرب والجرح المفضي للموت بفاس ﻿

تمكنت مصالح منطقة أمن بندباب عين قادوس التابعة لولاية أمن فاس، زوال اليوم الخميس، من توقيف شخص من ذوي السوابق القضائية يبلغ من العمر 24 سنة، وذلك للاشتباه في تورطه في جريمة الضرب والجرح باستعمال

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تمكنت مصالح منطقة أمن بندباب عين قادوس التابعة لولاية أمن فاس، زوال اليوم الخميس، من توقيف شخص من ذوي السوابق القضائية يبلغ من العمر 24 سنة، وذلك للاشتباه في تورطه في جريمة الضرب والجرح باستعمال السلاح الأبيض مفضي إلى الموت، ذهبت ضحيتها فتاة من ذوي السوابق القضائية أيضا.

وأفاد بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني بأن المعطيات الأولية للبحث، تشير إلى قيام المشتبه به زوال اليوم بتعريض الضحية، التي تربطه بها علاقة غير شرعية، لطعنة قاتلة على مستوى العنق بحي ظهر الخميس، وذلك بسبب خلافات شخصية بينهما، قبل أن يتم على الفور توقيف هذا الأخير وحجز السلاح الأبيض المستعمل في الاعتداء.

وأضاف البلاغ أنه تم وضع المشتبه به تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي تجريه فرقة الشرطة القضائية تحت إشراف النيابة العامة المختصة.