 المجلس الإقليمي لسيدي إفني يوزع حافلات للنقل المدرسي على عدة جماعات لتشجيع التمدرس بالعالم القروي ومحاربة الهدر المدرسي ''صور'' ﻿
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المجلس الإقليمي لسيدي إفني يوزع حافلات للنقل المدرسي على عدة جماعات لتشجيع التمدرس بالعالم القروي ومحاربة الهدر المدرسي ''صور''

بتاريــخ : 28 شتنبر 2018 / 01:25 المجلس الإقليمي لسيدي إفني يوزع حافلات للنقل المدرسي على عدة جماعات لتشجيع التمدرس بالعالم القروي ومحاربة الهدر المدرسي صور | مجتمع
المجلس الإقليمي لسيدي إفني يوزع حافلات للنقل المدرسي على عدة جماعات لتشجيع التمدرس بالعالم القروي ومحاربة الهدر المدرسي ''صور''
استفادت عدة جماعات تابعة لإقليم سيدي إفني من عملية توزيع الشطر الأول من سيارات النقل المدرسي يومه الخميس 27 شتنبر 2018، والتي أشرف على تسليمها رئيس المجلس الإقليمي ''إبراهيم بوليد''، وذلك بهدف تشجيع

شوف تيفي:أحمد الهلالي

استفادت عدة جماعات تابعة لإقليم سيدي إفني من عملية توزيع الشطر الأول من سيارات النقل المدرسي يومه الخميس 27 شتنبر 2018، والتي أشرف على تسليمها رئيس المجلس الإقليمي ''إبراهيم بوليد''، وذلك بهدف تشجيع أبناء المنطقة التي تتواجد في وسط جغرافي يتسم بالصعوبة على التمدرس والتحصيل العلمي والمعرفي.

وحسب مسؤول داخل المجلس الإقليمي لسيدي إفني لقناة ''شوف تيفي''، فهذه العملية ذات البعد الاجتماعي تندرج في إطار مشروع دعم التمدرس ومحاربة الهدر المدرسي الذي يشرف عليه المجلس الاقليمي لعمالة إقليم سيدي إفني، والذي عمل على اقتناء مجموعة من حافلات النقل المدرسي والتي وزع منها الشطر الأول في انتظار توزيع دفعة ثانية لجماعات أخرى، وستكون رهن إشارة الجماعات الترابية بالإقليم بدعم من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية ، بتكلفة مالية جد هامة.

واستحسن عدد من الفاعلين والأطر التربوية بالإقليم هذه المبادرة، وشددوا على أهميتها القصوى في تشجيع التمدرس ومحاربة الهدر المدرسي، والنهوض بأوضاع قطاع التعليم بالعالم القروي، والرفع من جودته ومردوديته، في سبيل تحقيق أهدافه المنشودة على مستوى إقليم سيدي إفني.

وأكدوا أنها ستساهم بشكل كبير في تقليص الهدر المدرسي الذي تفرزه صعوبة التنقل للمؤسسات التعليمية التي تبعد بعشرات الكيلومترات عن مساكن التلاميذ، الذين يضطرون للسفر في رحلات مكوكية صباح مساء مشيا على الأقدام، وستشكل هذه المبادرة حافزا كبيرا لمجموعة من التلاميذ الذين كانوا يعانون الأمرين للتنقل لمدارسهم لاستكمال مشوارهم الدراسي، والمضي قدما نحو التحصيل العلمي والمعرفي لإنقاذ أنفسهم وأسرهم من الفقر والهشاشة، لما تنجبه هذه المناطق من كوادر وطاقات شبابية تساهم في إغناء رصيد الوطن بكفاءاتها وقدراتها الذهنية.

وبموجب الشطر الأول من هذه الاتفاقية استفادت كل من الجماعات الترابية التالية: ''سيدي عبد الله أوبلعيد'' و ''أيت الرخا''، و''مستي'' ، و ''اثنين أملو''، و ''إبضر'' ، و ''تنكرف'' ، و ''الاخصاص'' ، و ''اسبويا'' على أساس أن تستفيد جماعات أخرى من دفع الشطر الثاني من حافلات النقل المدرسي.

‫شوف تيفي

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.شوف تيفي المغرب سيدي إفني حافلات النقل المدرسي تلاميذ استفادة جماعات محاربة الهدر المدرسي

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