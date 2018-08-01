 الإعلان عن انطلاق الدورة الخامسة عشر للجائزة الوطنية للصحافة ﻿
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الإعلان عن انطلاق الدورة الخامسة عشر للجائزة الوطنية للصحافة

بتاريــخ : 28 شتنبر 2018 / 01:20 الإعلان عن انطلاق الدورة الخامسة عشر للجائزة الوطنية للصحافة | صحافة
الإعلان عن انطلاق الدورة الخامسة عشر للجائزة الوطنية للصحافة
أعلنت وزارة الثقافة والاتصال (قطاع الاتصال)، اليوم الخميس، عن انطلاق الدورة السادسة عشر للجائزة الوطنية الكبرى للصحافة برسم سنة 2018.

شوف تيفي

 أعلنت وزارة الثقافة والاتصال (قطاع الاتصال)، اليوم الخميس، عن انطلاق الدورة السادسة عشر للجائزة الوطنية الكبرى للصحافة برسم سنة 2018.

وأوضح بلاغ للوزارة أن الجائزة، التي تنظم سنويا بمناسبة اليوم الوطني للإعلام من أجل تشجيع وتكريم الكفاءات الإعلامية المغربية في مختلف الأجناس الصحفية، تهم الأصناف الصحفية التالية: جائزة التلفزة للتحقيق والوثائقي، وجائزة الإذاعة، وجائزة الصحافة المكتوبة، وجائزة الصحافة الإلكترونية، وجائزة الوكالة، وجائزة الإنتاج الصحفي الأمازيغي، وجائزة الإنتاج الصحفي الحساني، وجائزة الصورة، فضلا عن الجائزة التقديرية التي تمنح لشخصية إعلامية وطنية، ساهمت بشكل متميز في تطوير المشهد الإعلامي الوطني وترسيخ المبادئ النبيلة للمهنة.

ويشترط في المرشح أو المرشحة لهذه الجائزة، حسب البلاغ، أن يستجيب ملف ترشيحه للشروط التالية: أن يكون من جنسية مغربية، وأن يكون مزاولا لمهنة الصحافة منذ ثلاث سنوات على الأقل، وحاصلا على بطاقة الصحافة برسم السنة الجارية، وأن يكون مشتغلا بإحدى المؤسسات الصحفية الوطنية، وألا يكون من أعضاء لجنة تنظيم الجائزة أو لجنة التحكيم، وألا يكون قد سبق له الفوز بهذه الجائزة خلال الدورات الثلاث الأخيرة.

ويمكن للمرشح أو المرشحة برسم هذه الدورة تقديم ترشيحه، إما بصفة فردية، أو بصفة جماعية ضمن فريق عمل. و لا يجوز الترشح لنيل الجائزة سوى بعمل واحد، باستثناء جائزة الصورة التي يمكن الترشح لها بعشرة أعمال فوتوغرافية على الأكثر. كما يمكن لكل مؤسسة إعلامية ترشيح صحافي أو فريق عمل من بين العاملين بها.

ويشترط في الأعمال المرشحة لنيل الجائزة الوطنية الكبرى للصحافة أن تقدم في صيغتها الأصلية، أي كما نشرت أو بثت في إحدى وسائل الإعلام الوطنية، وذلك خلال الفترة الممتدة من فاتح أكتوبر من السنة المنصرمة 2017، وإلى غاية متم شهر شتنبر من السنة الجارية 2018.

كما يشترط بالنسبة للصحافة الإلكترونية، الاحتفاظ بالأعمال المرشحة على الموقع الإخباري الذي تم النشر بواسطته، وذلك حتى الإعلان الرسمي عن الأعمال الفائزة بالجائزة.

وتودع الأعمال المرشحة لدى سكرتارية اللجنة التنظيمية للجائزة، بمقر وزارة الثقافة والاتصال (قطاع الاتصال)، مرفقة باستمارة الترشيح للجائزة، والتي يمكن سحبها من الموقع الإلكتروني (www.mincom.gov.ma)، وذلك بداية من فاتح أكتوبر 2018 وإلى غاية 31 منه. 

 

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