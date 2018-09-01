النقابة الوطنية للتعليم العالي ''تنتفض'' في وجه أمزازي وترفض ''القانون الإطار'' ﻿

عبرت النقابة الوطنية للتعليم العالي عن ''رفضها للتراجع عن مجانية التعليم المبرمج في مشروع القانون الإطار''، مؤكدة بأنها ''ستعمل على رصد ومواجهة الاختيارات والتدابير التي تحيد عن المبادئ الأساسية

شوف تيفي:

عبرت النقابة الوطنية للتعليم العالي عن ''رفضها للتراجع عن مجانية التعليم المبرمج في مشروع القانون الإطار''، مؤكدة بأنها ''ستعمل على رصد ومواجهة الاختيارات والتدابير التي تحيد عن المبادئ الأساسية التي يتعين مراعاتها من أجل الحفاظ على طابع المرفق العمومي للتربية والتكوين، وعلى مجانية التعليم والتكوين، وسمو السيادة الوطنية حتى ينحصر دور المؤسسات الخاصة في التكوين بالأداء وتفادي انزلاقها إلى مؤسسات للمال مقابل الشهادة''.

وأكدت اللجنة الإدارية للنقابة الوطنية للتعليم العالي، في بيان لها، توصلت ''شوف تيفي'' بنسخة منه اليوم الخميس، عن''سعيها للعمل على تعبئة القوى الوطنية وكل مكونات المجتمع المدني المهتمة بالقضية الوطنية الكبرى للتربية والتكوين من أجل مواجهة حازمة لمحاولة الإجهاز على مكتسب المجانية باعتبارها آلية من آليات تحقيق ديمقراطية التعليم وتكافؤ فرص المواطنين''.

وأضاف البيان أن مجانية التعليم ''أحد الحقوق الأساسية في مفهوم المواطنة والانتماء للمجموعة الوطنية، وكذلك من أجل المساهمة الوازنة والفعالة في النقاش الوطني الذي سوف ينطلق حول موضوع مشروع القانون السالف الذكر من أجل العمل على رفضه بالصيغة الحالية المعبرة عن اختيارات مؤطرة بالمقاربة المحاسباتية المالية والرامية لتراجع الدولة عن دورها الراعي للمرفق العمومي للتربية والتكوين''.