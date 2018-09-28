انطلاق أشغال المعرض الدولي للفلاحة بالداخلة بمشاركة دولية وازنة ﻿

انطلقت، زوال اليوم الخميس، فعاليات المعرض الدولي للفلاحة بمدينة الداخلة في نسخته الثالثة، وذلك بمشاركة دولية وازنة.

شــوف تيفي: يـحيـى الــغليــظ

انطلقت، زوال اليوم الخميس، فعاليات المعرض الدولي للفلاحة بمدينة الداخلة في نسخته الثالثة، وذلك بمشاركة دولية وازنة.

وستحتضن مدينة الداخلة، جوهرة الصحراء المغربية، هذا المعرض الدولي الهام، في الفترة الممتدة مابين 27 و 29 من الشهر الجاري، وذلك تحت شعار ''الفلاحة في مواجهة التغيرات المناخية''.

وسيعرف هذا المعرض الدولي، مشاركة لأزيد من 20 ألف مشارك، بينهم أكثر من 250 مهني بالقطاع، حيث يعد المعرض من أكبر التظاهرات التي تحضنها مدينة الداخلة، إذ سيضم المعرض تلاثة أقطاب أساسية ومهمة، منها قطب المواشي، وقطب للمؤسسات والشركات الوطنية والدولية، وكذلك قطب للمنتوجات الفلاحية المجالية.

وستشهد النسخة الثالثة من المعرض، مشاركة أزيد من 200 عارض في شتى القطاعات الفلاحية، كما يعتبر المعرض فضاءً خاصا لتحقيق التواصل بين مختلف الفاعلين بالقطاع، وذلك من أجل تبادل التجارب المهنية، سواء بين الفلاحين المهنيين، أو الإدارات الوصية على القطاع.

كما ستعرف هذه النسخة من المعرض، مشاركة عدة دول صديقة للمملكة المغربية، في مقدمتها فرنسا، وإسبانيا، هنغاريا، هولاندا، مصر، وفلسطين وتركيا، بالإضافة لحضور ممثلي كافة الغرف الفلاحية بالمملكة.

وبالإضافة للمكانة التي يحتلها المعرض الدولي للفلاحة بالداخلة، والقيمة المضافة التي يقدمها لقطاع الفلاحة بشكل عام، وللفلاحة بجهة الداخلة وادي الذهب بشكل خاص، يعتبر أيضاً المعرض، أرضية خصبة لتدارس كافة القضايا والإشكالات العالقة التي يعاني منها كل المعنيين بالقطاع؛ كما يعتبر فضاء المعرض المكان المثالي لتبادل الخبرات والتجارب بين كافة الفاعلين بقطاع الفلاحة.

كما ستشهد هذه النسخة من المعرض، تنظيم النسخة الثالثة من القمة العلمية للصحراء، التي سيؤطرها خبراء وأساتذة دوليون لتدارس كافة القضايا، وفي مقدمتها تأثير التغيرات المناخية على القطاع الفلاحي.