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هولندا تحبط هجوما إرهابيا كبيرا.. وتعتقل 7 أشخاص

بتاريــخ : 28 شتنبر 2018 / 00:41 هولندا تحبط هجوما إرهابيا كبيرا.. وتعتقل 7 أشخاص | دولي
هولندا تحبط هجوما إرهابيا كبيرا.. وتعتقل 7 أشخاص
أعلن مكتب الادعاء العام الهولندي، اليوم الخميس، أن الشرطة اعتقلت سبعة رجال يشتبه في تخطيطهم لارتكاب ''هجوم إرهابي كبير'' في إحدى المناسبات الكبرى باستخدام أحزمة ناسفة وبنادق كلاشنيكوف.

شوف تيفي:

 أعلن مكتب الادعاء العام الهولندي، اليوم الخميس، أن الشرطة اعتقلت سبعة رجال يشتبه في تخطيطهم لارتكاب "هجوم إرهابي كبير" في إحدى المناسبات الكبرى باستخدام أحزمة ناسفة وبنادق كلاشنيكوف.

وأفاد مكتب الادعاء في بيان، اليوم، أن الشرطة اعتقلت المشتبه بهم في بلدتي ارنهيم وفيرت.

وجاءت الاعتقالات، وفق ما أوردته قناة "سكاي نيوز" يومه الخميس، بعد تحقيق استغرق أشهر عدة اعتمد على معلومات استخباراتية تشير إلى أن زعيم عصابة، يبلغ من العمر 34 عاما من أصل عراقي، يخطط لتنفيذ هجوم كبير على حدث ضخم، حتى يتسبب في سقوط العديد من الضحايا.

ويقول المحققون، حسب ذات المصدر، إن المشتبه بهم كانوا يريدون مهاجمة موقع الحدث باستخدام سترات واقية من القنابل والبنادق، وخططوا لتفجير سيارة مفخخة في مكان آخر.

يذكر أن أوروبا وخاصة فرنسا في حالة إنذار بعد سلسلة من الهجمات الجهادية الدامية في السنوات الأخيرة، ينفذها غالبا أشخاص انتقلوا إلى التطرف أو يقولون إنهم يتحركون باسم تنظيم داعش.

وأضاف المصدر، أن رجلا يحمل سكّينا أقدم  في 23 غشت الماضي، على قتل والدته وشقيقته، وإصابة شخص ثالث، في منطقة تراب في ضاحية باريس. وقالت السلطات إنّ ما حدث هو مِن فعل شخص "مختل عقليا"، على الرغم من أنّ داعش تبنّى هذا الهجوم.

وقبل أيّام على ذلك، أقدم طالب لجوء أفغاني كان ثملا على إصابة 4 أشخاص بواسطة سكّين، بوسط مدينة بيريغو (جنوب غرب فرنسا). وسارع المحقّقون إلى استبعاد فرضية الإرهاب.

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شوف تيفي المغرب هولندا هجوم إرهابي

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