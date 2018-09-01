الحبس والغرامة لشخص من ذوي الاحتياجات الخاصة بإمزورن متهم بترويج مسحوق ''الكيف'' ﻿

أدانت المحكمة الجنحية التلبسية بالمحكمة الابتدائية بالحسيمة، بعد زوال اليوم الخميس، شخصا من ذوي الاحتياجات الخاصة، بالحبس النافذ بعد متابعته من أجل تهمة حيازة وترويج المخدرات.

شوف تيفي

أدانت المحكمة الجنحية التلبسية بالمحكمة الابتدائية بالحسيمة، بعد زوال اليوم الخميس، شخصا من ذوي الاحتياجات الخاصة، بالحبس النافذ بعد متابعته من أجل تهمة حيازة وترويج المخدرات.

ووفقا لمصادر إعلامية محلية، فإن الشخص المدان، والذي يعاني من إعاقة جسدية على مستوى يده، يملك طاولة لبيع الحلويات والسجائر بالتقسيط، بمدينة إمزورن، حيث جرى إيقافه واعتقاله بحر الأسبوع الماضي، بعدما تم العثور بحوزته أثناء تفتيشه على 20 لفافة من '' مسحوق الكيف''، لتتم إحالته الأحد الماضي على وكيل الملك لدى ابتدائية الحسيمة، الذي تابعه في حالة اعتقال من أجل تهمة '' حيازة وترويج المخدرات''.

وأضافت المصادر أن المحكمة قضت في حق المتهم بالحبس 10 أشهر نافذة، وبأدائه لفائدة إدارة الجمارك غرامة قدرها 39 ألف درهم.