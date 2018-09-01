 وجدة:مجلس جهة الشرق يشارك في تنظيم الملتقى الأول ''للهجرة وتثمين الرأسمال اللامادي'' ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

فيديو جد خطير..شوفو شنو لقاو داخل قرعة مونادا كبيرة | بووز

فيديو جد خطير..شوفو شنو لقاو داخل قرعة ''مونادا'' كبيرة

الحكرة..شوفو كيفاش تعامل موظف بمستشفى مع مواطنة | بووز

الحكرة..شوفو كيفاش تعامل موظف بمستشفى مع مواطنة

عمالة مقاطعات عين السبع – الحي المحمدي تفند التصريحات الخاطئة والمغلوطة بخصوص عملية ترحيل ساكنة الدوار الصفيحي الواسطي | مجتمع

عمالة مقاطعات عين السبع – الحي المحمدي تفند التصريحات الخاطئة والمغلوطة بخصوص عملية ترحيل ساكنة

المجلس الإقليمي لسيدي إفني يوزع حافلات للنقل المدرسي على عدة جماعات لتشجيع التمدرس بالعالم القروي ومحاربة الهدر المدرسي صور | مجتمع

المجلس الإقليمي لسيدي إفني يوزع حافلات للنقل المدرسي على عدة جماعات لتشجيع التمدرس بالعالم

الإعلان عن انطلاق الدورة الخامسة عشر للجائزة الوطنية للصحافة | صحافة

الإعلان عن انطلاق الدورة الخامسة عشر للجائزة الوطنية للصحافة

النقابة الوطنية للتعليم العالي تنتفض في وجه أمزازي وترفض القانون الإطار | بوليتيك

النقابة الوطنية للتعليم العالي ''تنتفض'' في وجه أمزازي وترفض ''القانون الإطار''

انطلاق أشغال المعرض الدولي للفلاحة بالداخلة بمشاركة دولية وازنة | ثقافة و فنون

انطلاق أشغال المعرض الدولي للفلاحة بالداخلة بمشاركة دولية وازنة

هولندا تحبط هجوما إرهابيا كبيرا.. وتعتقل 7 أشخاص | دولي

هولندا تحبط هجوما إرهابيا كبيرا.. وتعتقل 7 أشخاص

الحبس والغرامة لشخص من ذوي الاحتياجات الخاصة بإمزورن متهم بترويج مسحوق الكيف | مجتمع

الحبس والغرامة لشخص من ذوي الاحتياجات الخاصة بإمزورن متهم بترويج مسحوق ''الكيف''

مأساة الحريك... قولوا الحقيقة للشعب

وجدة:مجلس جهة الشرق يشارك في تنظيم الملتقى الأول ''للهجرة وتثمين الرأسمال اللامادي''

بتاريــخ : 28 شتنبر 2018 / 00:25 وجدة:مجلس جهة الشرق يشارك في تنظيم الملتقى الأول للهجرة وتثمين الرأسمال اللامادي | بوليتيك
وجدة:مجلس جهة الشرق يشارك في تنظيم الملتقى الأول ''للهجرة وتثمين الرأسمال اللامادي''
ينظم مركز الرأسمال اللامادي، بشراكة مع مجلس جهة الشرق الذي يرأسه عبد النبي بعيوي، يوم غد الجمعة بوجدة، الملتقى الدولي الأول حول الهجرة، وذلك بحضور خبراء في المجال ومن العديد من الدول.

شوف تيفي

ينظم مركز الرأسمال اللامادي، بشراكة مع مجلس جهة الشرق الذي يرأسه عبد النبي بعيوي، يوم غد الجمعة بوجدة، الملتقى الدولي الأول حول الهجرة، وذلك بحضور خبراء في المجال ومن العديد من الدول.

ويروم طرح موضوع ''الهجرة وتثمين الرأسمال اللامادي''، من قبل مجلس جهة الشرق ومركز الرأسمال اللامادي، نظرا للمكانة التي أصبح يحظى بها المغرب، و الذي تحول من محطة عبور إلى بلد إقامة، وما راكمه من تجارب مهمة أصبح لها وقعها وصداها على المستوى الأورومتوسطي والدولي.

ويأتي اختيار هذا المحور، حسب المنظمين، نتيجة للقناعة الراسخة لمنظميه بأن موضوع الهجرة يجب تثمينه وتعزيزه، ليصبح مجالا لاستثمار الخبرات والكفاءات واستنهاض الطاقات، وبلورة الأفكار المساهمة في دينامية التنمية ذات الروافد والمنابع المتعددة.

وتجدر الإشارة إلى أن الإطار العام لما سيفرزه الملتقى الدولي من مداخلات وأطروحات من طرف خبراء مشهود لهم على الساحة الدولية، سيتوج بإعلان وجدة في سياق تثمين الرأسمال اللامادي في أبعاده القارية والدولية.

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

شوف تيفي المغرب وجدة مجلس الشرق الهجرة

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

النقابة الوطنية للتعليم العالي تنتفض في وجه أمزازي وترفض القانون الإطار | بوليتيك

النقابة الوطنية للتعليم العالي ''تنتفض'' في وجه أمزازي وترفض ''القانون الإطار''

عزيز رباح: الإنتاج المعدني بالمغرب فاق 35 مليون طن سنة 2017 | بوليتيك

عزيز رباح: الإنتاج المعدني بالمغرب فاق 35 مليون طن سنة 2017

الباراغواي تجدد تأكيد دعمها الكامل للوحدة الترابية للمغرب | بوليتيك

الباراغواي تجدد تأكيد ''دعمها الكامل'' للوحدة الترابية للمغرب

المقاربة الاستباقية التي يتخذها رجــال الحموشي لمواجهة الأخطار والتهديدات الأمنية التي تتربص بالمملكة | بوليتيك

''المقاربة الاستباقية'' التي يتخذها رجــال الحموشي لمواجهة الأخطار والتهديدات الأمنية التي تتربص بالمملكة

﻿

أحدث حلقات برنامجنا

بالفيديو..اللاعب البرازيلي ألفيس يرتدي حذاء كعب عالي نسائي ويثير ضجة واسعة | قنوات أخرى
منذ 10 دقائق

بالفيديو..اللاعب البرازيلي ألفيس يرتدي حذاء كعب عالي نسائي ويثير ضجة واسعة

هاذ شي خطير..شوفو لحظة إيقاف لص بحوزته أسلحة بيضاء وسط كازا | بــووز

هاذ شي خطير..شوفو لحظة إيقاف لص بحوزته أسلحة بيضاء وسط كازا

تفاصيل مأساة أسرة الشابة حياة التي ماتت في عملية إطلاق الرصاص بالمضيق | خبر اليوم

تفاصيل مأساة أسرة الشابة حياة التي ماتت في عملية إطلاق الرصاص بالمضيق

شوفو حادثة سير خطيرة بطريق الموت بالشلالات ضواحي المحمدية+شهادة جد صادمة | خارج البلاطو

شوفو حادثة سير خطيرة بطريق الموت بالشلالات ضواحي المحمدية+شهادة جد صادمة

﻿

آخر المستجدات

فيديو جد خطير..شوفو شنو لقاو داخل قرعة مونادا كبيرة | بووز
منذ 11 دقيقة

فيديو جد خطير..شوفو شنو لقاو داخل قرعة ''مونادا'' كبيرة

الحكرة..شوفو كيفاش تعامل موظف بمستشفى مع مواطنة | بووز

الحكرة..شوفو كيفاش تعامل موظف بمستشفى مع مواطنة

عمالة مقاطعات عين السبع – الحي المحمدي تفند التصريحات الخاطئة والمغلوطة بخصوص عملية ترحيل ساكنة الدوار الصفيحي الواسطي | مجتمع

عمالة مقاطعات عين السبع – الحي المحمدي تفند التصريحات الخاطئة والمغلوطة بخصوص عملية ترحيل ساكنة

المجلس الإقليمي لسيدي إفني يوزع حافلات للنقل المدرسي على عدة جماعات لتشجيع التمدرس بالعالم القروي ومحاربة الهدر المدرسي صور | مجتمع

المجلس الإقليمي لسيدي إفني يوزع حافلات للنقل المدرسي على عدة جماعات لتشجيع التمدرس بالعالم

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2018.