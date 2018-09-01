وجدة:مجلس جهة الشرق يشارك في تنظيم الملتقى الأول ''للهجرة وتثمين الرأسمال اللامادي'' ﻿

ينظم مركز الرأسمال اللامادي، بشراكة مع مجلس جهة الشرق الذي يرأسه عبد النبي بعيوي، يوم غد الجمعة بوجدة، الملتقى الدولي الأول حول الهجرة، وذلك بحضور خبراء في المجال ومن العديد من الدول.

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ينظم مركز الرأسمال اللامادي، بشراكة مع مجلس جهة الشرق الذي يرأسه عبد النبي بعيوي، يوم غد الجمعة بوجدة، الملتقى الدولي الأول حول الهجرة، وذلك بحضور خبراء في المجال ومن العديد من الدول.

ويروم طرح موضوع ''الهجرة وتثمين الرأسمال اللامادي''، من قبل مجلس جهة الشرق ومركز الرأسمال اللامادي، نظرا للمكانة التي أصبح يحظى بها المغرب، و الذي تحول من محطة عبور إلى بلد إقامة، وما راكمه من تجارب مهمة أصبح لها وقعها وصداها على المستوى الأورومتوسطي والدولي.

ويأتي اختيار هذا المحور، حسب المنظمين، نتيجة للقناعة الراسخة لمنظميه بأن موضوع الهجرة يجب تثمينه وتعزيزه، ليصبح مجالا لاستثمار الخبرات والكفاءات واستنهاض الطاقات، وبلورة الأفكار المساهمة في دينامية التنمية ذات الروافد والمنابع المتعددة.

وتجدر الإشارة إلى أن الإطار العام لما سيفرزه الملتقى الدولي من مداخلات وأطروحات من طرف خبراء مشهود لهم على الساحة الدولية، سيتوج بإعلان وجدة في سياق تثمين الرأسمال اللامادي في أبعاده القارية والدولية.