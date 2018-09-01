الباراغواي تجدد تأكيد ''دعمها الكامل'' للوحدة الترابية للمغرب ﻿

أكد وزير خارجية الباراغواي، ''لويس ألبرتو كاستيغليوني''، اليوم الخميس بمقر الأمم المتحدة في نيويورك، أن بلاده ''تدعم بشكل كامل الوحدة الترابية للمغرب''.

شوف تيفي:

أكد وزير خارجية الباراغواي، ''لويس ألبرتو كاستيغليوني''، اليوم الخميس بمقر الأمم المتحدة في نيويورك، أن بلاده ''تدعم بشكل كامل الوحدة الترابية للمغرب''.

وقال '' كاستيغليوني''، في تصريح للصحافة عقب مباحثات مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، ناصر بوريطة، على هامش أشغال الدورة الـ73 للجمعية العامة للأمم المتحدة، إن ''الباراغواي تدعم المغرب وستواصل دعمه دائما''.

وأضاف رئيس الدبلوماسية الباراغوايانية ''نحن سعداء للغاية بكون العلاقات بين الباراغواي والمغرب توجد اليوم في أفضل مستوياتها، ونحن نعمل على جعلها أفضل أكثر فأكثر''.

وأشار إلى أنه قبل دعوة بوريطة للقيام بزيارة رسمية للمغرب، وإلى أنه يعتزم التوجه ''قريبا'' إلى المملكة.

وقال كاستيغليوني ''سنعمل على تعزيز علاقاتنا السياسية بشكل أكبر وعلى إعطاء دفعة لعلاقاتنا الاقتصادية والتجارية''.