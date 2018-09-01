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ابتدائية إنزكان تدين مسؤول أمني بارز بالسجن النافذ أسقطه الرقم الأخضر

بتاريــخ : 27 شتنبر 2018 / 23:07 ابتدائية إنزكان تدين مسؤول أمني بارز بالسجن النافذ أسقطه الرقم الأخضر | مجتمع
ابتدائية إنزكان تدين مسؤول أمني بارز بالسجن النافذ أسقطه الرقم الأخضر
قضت المحكمة الابتدائية بإنزكان، زوال اليوم الخميس 27 شتنبر 2018، بإدانة رئيس الهيئة الحضرية لبيوكرى، المتهم بالارتشاء، بعشر أشهر سجنا نافذا، و غرامة مالية قدرهما 500 درهما، مع تحميله الصائر، على

شوف تيفي:أحمد الهلالي

قضت المحكمة الابتدائية بإنزكان، زوال اليوم الخميس 27 شتنبر 2018، بإدانة رئيس الهيئة الحضرية لبيوكرى، المتهم بالارتشاء، بعشر أشهر سجنا نافذا، و غرامة مالية قدرهما 500 درهما، مع تحميله الصائر، على خلفية متابعته بتهمة تلقي رشوة من سائق للنقل المزدوج بمدينة بيوكرى بإقليم اشتوكة أيت باها.

وجاء اعتقال ''الكولونيل'' بداية الأسبوع الماضي إثر تقدم سائق للنقل المزدوج ببيوكرى بشكاية عبر الرقم الأخضر، يتهم فيها المسؤول الأمني بابتزازه في مبلغ مالي قدره 500 درهم.

وبناءا على هذه المكالمة الهاتفية، أعطت النيابة العامة أوامرها لعناصر الدرك الملكي بالمركز الترابي لبيوكرى بمباشرة العمل لتوقيف المعني بالأمر، وبتنسيق مع المشتكي وعناصر الدرك جرى ضبط المشتبه به متلبسا بتسلم المبلغ المالي المذكور، ليتم إحالته على أنظار الحراسة النظرية لتعميق البحث والتحقيق معه حول حيثيات وملابسات الواقعة، قبل أن يتم عرضه أمام الوكيل العام للملك باستئنافية أكادير، الذي أمر بإيداعه بسجن أيت ملول، ليعلن يوم الاثنين 24 شتنبر 2018 أولى جلسات محاكمته والتي تقرر تأجيلها إلى غاية يومه الخميس، حيث تم النطق فيها بالحكم الابتدائي والقاضي بإدانة المسؤول الأمني بعشرة أشهر سجنا نافذا وغرامة مالية قدرها 500 درهما، مع تحميله الصائر.

 

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