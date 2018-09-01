399 رسالة نصية قصيرة تصب الزيت في نار قضايا الاغتصاب لحفيد مؤسس ''الإخوان المسلمين'' طارق رمضان ﻿

لازالت المتاعب تلاحق الداعية الإسلامي وحفيد مؤسس جماعة ''الإخوان المسلمين''، طارق رمضان، مع النساء اللواتي يتهمنه بـ''استغلالهن جنسياً واغتصابهن''، بالرغم من إصراره على ''إنكار ما وجه إليه من تهم''،

شوف تيفي:

لازالت المتاعب تلاحق الداعية الإسلامي وحفيد مؤسس جماعة ''الإخوان المسلمين''، طارق رمضان، مع النساء اللواتي يتهمنه بـ''استغلالهن جنسياً واغتصابهن''، بالرغم من إصراره على ''إنكار ما وجه إليه من تهم''، بعد استخراج 399 رسالة نصية قصيرة من هاتفه، ''تؤكد وجود محادثات بينه وبين إحدى متهماته والمعروفة باسم ''كريستيل''.

وهو المعطى الجديد الذي انضاف إلى الأدلة التي يتحدث عنها المحققون، حسب ما كشفت عنه وكالة ''رويترز'' يوم أمس الأربعاء، وتحدثت عن أن المحققين عثروا على أدلة جديدة ضد طارق رمضان، حسبما أفادت مصادر قريبة من التحقيق.

وأوضحت الوكالة، أنه ''في نهاية المواجهة التي استغرقت 10 ساعات مع إحدى المتهمات لطارق رمضان، والتي عُرفت باسم ''كريستيل''، في 18 شتنبر، قدم محاميه، إيمانويل مارسيني، طلبا جديدا لإطلاق سراح موكله، المعتقل منذ 2 فبراير الماضي''، لكن قضاة التحقيق المسؤولين عن القضية، لم يستجيبوا لهذا الطلب.

وحسب مصدر مقرب من التحقيق، تضيف ''رويترز'' تم استخراج رسائل نصية قصيرة من هاتف خلوي سابق كان في ملكية كريستيل. ويقول مصدر آخر، إن ''خبرة الكمبيوتر يمكن أن تكشف محتويات الهاتف، مؤكداً المعلومات التي سبق ونشرتها صحيفة ''لوموند'' الفرنسية.

وكشف المصدر أن عدد الرسائل النصية في الهاتف يبلغ 399 رسالة، متبادلة في غضون أسابيع قليلة، في وقت وقوع الأحداث بين هذه المرأة وطارق رمضان، في أكتوبر 2009 داخل غرفة فندق في ليون.

ومن هذه الرسائل الـ 399، أرسل طارق رمضان 255 إلى كريستيل، فيما 144 أرسلتها المشتكية للداعية الإسلامي.

وتابعت ''رويترز'' نقلاً عن مصادرها، أنه لفتت سلسلتان من الرسائل القصيرة اهتمام الخبراء والمحققين: الأولى، في 9 أكتوبر 2009، ويبدو أنها تثبت أن طارق رمضان قد دعا في ذلك اليوم بالفعل كريستيل للالتحاق به في غرفته، بينما يدعي هو أنه قابلها في حانة الفندق فقط''.

كما تتضمن الرسالة، أنه ''سوف يأتي للبحث عنها، كي يرافقها إلى غرفته، لأن المصعد يحتاج لبطاقة الإقامة في الفندق كي يقلها إلى الطابق حيث يقيم''.

وفي سلسلة ثانية من الرسائل النصية، في 10 و11 أكتوبر، كتب طارق رمضان إلى كريستيل، ''اعتذارا عن تعنيفها واعترف''، وفقا لواحدة من رسائلها التي نشرتها صحيفة ''لوموند''، وتتضمن كذلك، أنها ''لم تقبل الطريقة التي عاملها بها''.

وقال اريك مورين محامي كريستيل لـ''رويترز''، إن ''هذه الرسائل تثبت أن السيد رمضان كذب وأن موكلتي كانت تقول الحقيقة منذ البداية''.

وأضاف: ''في الأسبوع الماضي، مرة أخرى، كان السيد رمضان يسأل عن الأدلة، لقد كان لدينا الكثير من ذلك، إنه أمر مدمر''.

للإشارة، طارق رمضان، الذي يعاني من متاعب صحية، محتجز في مستشفى سجن فرينس (فال دو مارن)، وهو أيضاً موضوع شكوى في الولايات المتحدة وأخرى في سويسرا لوقائع مماثلة.