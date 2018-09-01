حديث في الخبز والسياسة : ''باداز'' أو ''خيلوطة'' الحكومة العثمانية ﻿

أصبح الوطن في عهد الإسلامويين مثل ''باداز'' خليطا غير متجانس، وتناقضات صارخة، تتأكد مظاهرها في التشكيلة الحكومية نفسها، قصف بيبساوي تجاه اللامبة، وقصف إخواني تجاه الحمامة،

شوف تيفي: مصطفى لختاصير

*(''باداز'': خلطة عجيبة غريبة من الذرة مخضرة بسبع خضاري وفوقها لبن)

أصبح الوطن في عهد الإسلامويين مثل ''باداز'' خليطا غير متجانس، وتناقضات صارخة، تتأكد مظاهرها في التشكيلة الحكومية نفسها، قصف بيبساوي تجاه اللامبة، وقصف إخواني تجاه الحمامة، وقصف للتحالف البيبساوي الإخواني في مرمى الحمامة ''حيص بيص''، أو بالأحرى هي ''باداز'' عثمانية، والنتيجة هي ''تلفة'' أو ''دوخة'' حكومية ليس لها مثيل، تتمظهر في العجز عن الابتكار والخلق وضيق الأفق.. حتى بات الشباب العاطل يبحث عن الهجرة في قوارب الموت، وبات البلد محطة استراحة كبيرة لاحركة فيها ولاسكون إلا بإذن الله، وحدها الأوراش الملكية تتحرك على أكثر من صعيد في بناء الموانيء والمحطات السككية الحديثة وإطلاق نسخة أولى من ''تي جي في'' نهاية هذه السنة، و التدشينات هنا وهناك..وهذا ما يخفف من حمل المغاربة ويعدهم بالأمل في غد أفضل. وبدل أن تكون الحكومة مواكبة لهذه التحولات، ومسارعة إلى تقديم المبادرات الخلاقة، وباحثة عن الشغل والعيش الكريم للشعب المغربي وهذه وظيفتها الأساسية، نراها تعيش محنة شبيهة بـ ''خيلوطة باداز'' في حر قائظ والقوم جوعى يتلهفون لسد الرمق من أكلة بلا مذاق وبلا شكل..

ليس هذا هو الغريب في المشهد، الأغرب والذي لا تفسير له، كيف صوت المغاربة على حزب ظهر فشله مع حكومة ابن كيران ومنحوه المرتبة الأولى للمرة الثانية؟ وكان الإعلام قد نبه إلى أن حكومة ابن كيران تقود المغرب إلى الهاوية، عندما أنصت الرجل لإملاءات البنك الدولي، ولم ينصت لنبض الشعب..وعمت الزيادات الصاروخية في أغلب المواد الاستهلاكية، وارتفعت المديونية وقلت فرص الاستثمار بالتالي قل الشغل، وأصبحت الطبقة المتوسطة تحمل أثقال الضرائب والزيادات حتى أفلست، وجربوا في الشعب ''الغلبان'' أنظمتهم البئيسة من نظام ''راميد'' إلى نظام تعويضات الأرامل، فكانت النتيجة اكتظاظ المستشفيات وفرار أحسن أطر الصحة من القطاع العام، وعمت الفوضى في القطاع، وانتهى ''راميد'' بالفشل، كما انتهى تعويض الأرامل بالفشل قبل أن ينطلق، ولا أرملة واحدة توفي معيلها وتقعد وحيدة في زاوية النسيان نالت تعويضا.. لاشيء غير التهميش و''التخريجات الخاوية وتخراج العينين'' وفي أحسن الأحوال الصمت كما هو صمت العثماني الشبيه بصمت القبور..والنتيجة واضحة طبعا في جميع المناحي الاجتماعية والاقتصادية فمن يزرع الريح يحصد العاصفة.

ما يثير العجب حقا، هو هذا الفصام أو الشيزوفرينية لدى عينة من المغاربة، ولعلها ناتجة عن هواء فاسد ينتعش في الفضاءات العامة، لأن من المغاربة من يهاجرون سرا إلى أوربا ومع ذلك يصفونها بـ (الكافرة ) وهم الذين يصوتون على الأحزاب الإسلامية، وبعض الذين حصلوا على ''زرقالاف'' في الانتخابات هم المهمشون الذين نشاهدهم في الفيديوهات يشكون بلواهم للناس ''والشكوى لغير الله مذمة''.. ألم يصوتوا على من أخرجهم من ديارهم إلى بحر الظلمات؟ وكيف يشتكون ومنهم شركاء في المحنة؟..لعل شيزوفيرينة فصيل من المغاربة، لا تقل غضاضة عن شيزوفرينية الحكومة المتلاكمة في الخفاء والمتصالحة في العلن، يقولون أنهم أغلبية متجانسة، وكل حزب يحفر قبرا لحليفه.. أليس المشهد غريبا ومقززا، بل هو فصام حكومي لا ينقصه إلا شهادة وفاة سريرية من الدكتور النفساني الذي يقود هذه الخلطة الغريبة العجيبة بلاهدف، سفينة تائهة في أمواج البحر كما هو تيهان أبنائنا في عرض البحر وفي أوطان ليست لهم، ولا يمكن أن تشعرهم بالحضن الدافئ لوطنهم الأم..في الحقيقة هذه الحكومة تحتاج إلى تشريح طبي دقيق أو إلى زلزال على أعلى درجات ريشتر ليعيد تشكيلها على أرض صلبة، فقد وصل السيل الزبا، وبلغ الحد منتهاه..فأفيقوا رحمكم الله قبل أن يأتي الزلزال ليقلب أرضكم الهشة على حين غرة، وتصبحوا على ما فعلتم نادمين..