 هاذ شي خطير..اتهام مدير مدرسة بآسفي بطرد تلاميذ بسبب رفضهم أداء الزيادة بالتكاليف المدرسية ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

بالصور..نجم هوليوودي بالمغرب | ثقافة و فنون

بالصور..نجم هوليوودي بالمغرب

هاذ شي خطير..اتهام مدير مدرسة بآسفي بطرد تلاميذ بسبب رفضهم أداء الزيادة بالتكاليف المدرسية | مجتمع

هاذ شي خطير..اتهام مدير مدرسة بآسفي بطرد تلاميذ بسبب رفضهم أداء الزيادة بالتكاليف المدرسية

بوريطة : المنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب مقاربة ناجعة يتعين تعزيزها والمحافظة عليها | بوليتيك

بوريطة : ''المنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب مقاربة ناجعة يتعين تعزيزها والمحافظة عليها''

الوزير أمزازي ينبه المغاربة بسبب حساب فيسبوكي+صورة | بوليتيك

الوزير أمزازي ينبه المغاربة بسبب حساب فيسبوكي+صورة

بنعبد الله يلمح إلى إمكانية الخروج من الحكومة إذا استمر التراشق بين الأحزاب السياسية | بوليتيك

بنعبد الله يلمح إلى إمكانية الخروج من الحكومة إذا استمر التراشق بين الأحزاب السياسية

ساجد يبحث مع الصين موضوع الاستثمارات السياحية و الربط الجوي بين البلدين | بوليتيك

ساجد يبحث مع الصين موضوع الاستثمارات السياحية و الربط الجوي بين البلدين

حصري..هذا عدد الشرطيات بالمغرب | اقتصاد

حصري..هذا عدد الشرطيات بالمغرب

بوريطة يدعو نظيره الروسي سيرغي لافروف لزيارة المغرب | بوليتيك

بوريطة يدعو نظيره الروسي سيرغي لافروف لزيارة المغرب

احتجاج دولي على المدير العام للضمان الاجتماعي( (CNSS | مجتمع

احتجاج دولي على المدير العام للضمان الاجتماعي( (CNSS

مأساة الحريك... قولوا الحقيقة للشعب

هاذ شي خطير..اتهام مدير مدرسة بآسفي بطرد تلاميذ بسبب رفضهم أداء الزيادة بالتكاليف المدرسية

بتاريــخ : 27 شتنبر 2018 / 22:14 هاذ شي خطير..اتهام مدير مدرسة بآسفي بطرد تلاميذ بسبب رفضهم أداء الزيادة بالتكاليف المدرسية | مجتمع
هاذ شي خطير..اتهام مدير مدرسة بآسفي بطرد تلاميذ بسبب رفضهم أداء الزيادة بالتكاليف المدرسية
أعلن مكتب الجمعية المغربية لحقوق الانسان بآسفي، يومه الخميس، أن آباء وأمهات تلاميذ مدرسة الأبطال الخصوصية بالمدينة، احتجوا ضد الزيادة في الرسوم المدرسية (التأمين، التسجيل، الواجبات الشهرية)،

''شوف تيفي''

أعلن مكتب الجمعية المغربية لحقوق الانسان بآسفي، يومه الخميس، أن آباء وأمهات تلاميذ مدرسة الأبطال الخصوصية بالمدينة، احتجوا ضد الزيادة في الرسوم المدرسية (التأمين، التسجيل، الواجبات الشهرية)، التي تقررت أواخر السنة الدراسية المنصرمة.

ووفق الجمعية فإن مدير المدرسة الخصوصية، انتقم من الأولياء المحتجين برفض تسجيل أبنائهم، ما اضطر عددا منهم لنقل أبنائهم إلى مدارس أخرى، مشيرة إلى أنها سجلت صمت القائمين على الشأن التربوي والتعليمي بالإقليم أمام الزيادة في الرسوم المدرسية، ورفض تسجيل أطفال أبرياء انتقاما من آبائهم، ما يعد تنكرا للرسالة التربوية واستهتارا بالمقتضيات القانونية المنظمة للتعاقد بين مؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي وآباء وأولياء التلاميذ.

وأكدت الجمعية أن ''التعليم خدمة عمومية، وقد حولها أرباب المدارس الخصوصية إلى سلعة لمن يدفع أكثر برعاية الدولة التي تخلت عن مسؤوليتها على احترام مبادئ المرفق العام، وتملصت من مسؤولياتها في قطاع التعليم استجابة الى الدوائر التجارية والمالية العالمية''، مبرزة أنها ''تقف على رأس المدافعين عن المدرسة العمومية ولا تشجع التعليم الخصوصي إلا أنها تعتبر نضال المواطنين، الذين اختاروا شراء حق أبنائهم في التعليم، ضد الإجراءات المالية والإدارية التي تتخذها المدارس الخصوصية نضالا مشروعا''.

ودعت الجمعية المديرية الإقليمية بمدينة آسفي إلى ''تحمل مسؤوليتها في ما سيؤول إليه المستقبل التربوي والتعليمي لتلميذات وتلاميذ مؤسسة الأبطال الخصوصية، الذين استعملوا دروعا بشرية في حرب الأسعار والخوصصة المفروضة على المواطنين''، معبرة عن استنكارها لـ ''الأسلوب اللاتربوي لمدير مدرسة الأبطال الخصوصية الذي صادر حرية من الحريات العامة لجمعية آباء وأولياء التلاميذ، وكذلك هجوم أحد الإداريين بالمؤسسة على الآباء بالألفاظ النابية''.

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

المغرب شوف تيفي المدارس الخصوصية التعليم المواطنين المدرس الخصوصي

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

احتجاج دولي على المدير العام للضمان الاجتماعي( (CNSS | مجتمع

احتجاج دولي على المدير العام للضمان الاجتماعي( (CNSS

عاجل..متابعة أستاذ جامعي بقانون التحرش الجنسي الجديد بطالبة بالمحمدية والقضية عندو صعيبة بزاف | مجتمع

عاجل..متابعة أستاذ جامعي بقانون التحرش الجنسي الجديد بطالبة بالمحمدية والقضية عندو صعيبة بزاف

هبات ملكية لفائدة أسر معوزة وأشخاص ذوي احتياجات خاصة بفاس | مجتمع

هبات ملكية لفائدة أسر معوزة وأشخاص ذوي احتياجات خاصة بفاس

سكووب...عناصر الدرك الملكي توقف نائب رئيس جماعة منتمي للأحرار بإقليم تيزنيت للتحقيق معه | مجتمع

سكووب...عناصر الدرك الملكي توقف نائب رئيس جماعة منتمي للأحرار بإقليم تيزنيت للتحقيق معه

﻿

أحدث حلقات برنامجنا

أول خروج إعلامي للفنان حاتم الملقب بولد مليكة..الأغنية اللي دارت ليا البوز جات بالصدفة | زووم
منذ 12 دقيقة

أول خروج إعلامي للفنان حاتم الملقب بولد مليكة..الأغنية اللي دارت ليا البوز جات بالصدفة

تصريح صــادم للفتاة التي تعرضت لاعتداء جنسي جماعي بأزمور تكشف القصــة الكاملة | خارج البلاطو

تصريح صــادم للفتاة التي تعرضت لاعتداء جنسي جماعي بأزمور تكشف القصــة الكاملة

أب لأربعة أطفال يحاول الانتحــار بالبيضاء بعد طرده من العمل | خارج البلاطو

أب لأربعة أطفال يحاول الانتحــار بالبيضاء بعد طرده من العمل

الرابورة ســارة لبنت الستاتي..كاملين كنغلطو فحياتنا المهم نْــتعلمو | زووم

الرابورة ســارة لبنت الستاتي..كاملين كنغلطو فحياتنا المهم نْــتعلمو

﻿

آخر المستجدات

بالصور..نجم هوليوودي بالمغرب | ثقافة و فنون
منذ 3 دقائق

بالصور..نجم هوليوودي بالمغرب

هاذ شي خطير..اتهام مدير مدرسة بآسفي بطرد تلاميذ بسبب رفضهم أداء الزيادة بالتكاليف المدرسية | مجتمع

هاذ شي خطير..اتهام مدير مدرسة بآسفي بطرد تلاميذ بسبب رفضهم أداء الزيادة بالتكاليف المدرسية

بوريطة : المنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب مقاربة ناجعة يتعين تعزيزها والمحافظة عليها | بوليتيك

بوريطة : ''المنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب مقاربة ناجعة يتعين تعزيزها والمحافظة عليها''

الوزير أمزازي ينبه المغاربة بسبب حساب فيسبوكي+صورة | بوليتيك

الوزير أمزازي ينبه المغاربة بسبب حساب فيسبوكي+صورة

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2018.