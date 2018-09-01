هاذ شي خطير..اتهام مدير مدرسة بآسفي بطرد تلاميذ بسبب رفضهم أداء الزيادة بالتكاليف المدرسية ﻿

أعلن مكتب الجمعية المغربية لحقوق الانسان بآسفي، يومه الخميس، أن آباء وأمهات تلاميذ مدرسة الأبطال الخصوصية بالمدينة، احتجوا ضد الزيادة في الرسوم المدرسية (التأمين، التسجيل، الواجبات الشهرية)،

''شوف تيفي''

أعلن مكتب الجمعية المغربية لحقوق الانسان بآسفي، يومه الخميس، أن آباء وأمهات تلاميذ مدرسة الأبطال الخصوصية بالمدينة، احتجوا ضد الزيادة في الرسوم المدرسية (التأمين، التسجيل، الواجبات الشهرية)، التي تقررت أواخر السنة الدراسية المنصرمة.

ووفق الجمعية فإن مدير المدرسة الخصوصية، انتقم من الأولياء المحتجين برفض تسجيل أبنائهم، ما اضطر عددا منهم لنقل أبنائهم إلى مدارس أخرى، مشيرة إلى أنها سجلت صمت القائمين على الشأن التربوي والتعليمي بالإقليم أمام الزيادة في الرسوم المدرسية، ورفض تسجيل أطفال أبرياء انتقاما من آبائهم، ما يعد تنكرا للرسالة التربوية واستهتارا بالمقتضيات القانونية المنظمة للتعاقد بين مؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي وآباء وأولياء التلاميذ.

وأكدت الجمعية أن ''التعليم خدمة عمومية، وقد حولها أرباب المدارس الخصوصية إلى سلعة لمن يدفع أكثر برعاية الدولة التي تخلت عن مسؤوليتها على احترام مبادئ المرفق العام، وتملصت من مسؤولياتها في قطاع التعليم استجابة الى الدوائر التجارية والمالية العالمية''، مبرزة أنها ''تقف على رأس المدافعين عن المدرسة العمومية ولا تشجع التعليم الخصوصي إلا أنها تعتبر نضال المواطنين، الذين اختاروا شراء حق أبنائهم في التعليم، ضد الإجراءات المالية والإدارية التي تتخذها المدارس الخصوصية نضالا مشروعا''.

ودعت الجمعية المديرية الإقليمية بمدينة آسفي إلى ''تحمل مسؤوليتها في ما سيؤول إليه المستقبل التربوي والتعليمي لتلميذات وتلاميذ مؤسسة الأبطال الخصوصية، الذين استعملوا دروعا بشرية في حرب الأسعار والخوصصة المفروضة على المواطنين''، معبرة عن استنكارها لـ ''الأسلوب اللاتربوي لمدير مدرسة الأبطال الخصوصية الذي صادر حرية من الحريات العامة لجمعية آباء وأولياء التلاميذ، وكذلك هجوم أحد الإداريين بالمؤسسة على الآباء بالألفاظ النابية''.