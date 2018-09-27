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الوزير أمزازي ينبه المغاربة بسبب حساب فيسبوكي+صورة

بتاريــخ : 27 شتنبر 2018 / 22:01 الوزير أمزازي ينبه المغاربة بسبب حساب فيسبوكي+صورة | بوليتيك
الوزير أمزازي ينبه المغاربة بسبب حساب فيسبوكي+صورة
نشر الوزير سعيد أمزازي، يومه الخميس، عبر صفحته الرسمية بالفيسبوك، تدوينة، نبه من خلالها النشطاء المتفاعلين على أنه لا يتوفر على حساب باسم ''Saaid Amzazi''.

''شوف تيفي''

نشر الوزير سعيد أمزازي، يومه الخميس، عبر صفحته الرسمية بالفيسبوك، تدوينة، نبه من خلالها النشطاء المتفاعلين على أنه لا يتوفر على حساب باسم ''Saaid Amzazi''.

وأكد أمزازي عدم علاقته بالحساب الفيسبوكي المذكور، مشددا على أن الصفحة التي وضع بها التدوينة هي الصفحة الرسمية له كوزير للتربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالمي والبحث العلمي.

وكتب أمزازي في تدوينته ''تنبيه : يوجد حساب على الفيسبوك باسم ''Saaid Amzazi''، والذي لا علاقة له بي، لذا وجب التنبيه إلى أن هذه هي صفحتي الرسمية كوزير للتربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، والتي أتواصل من خلالها''

‫شوف تيفي

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المغرب شوف تيفي سعيد أمزازي التكوين المهني الصفحة الرسمية

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