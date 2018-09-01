بنعبد الله يلمح إلى إمكانية الخروج من الحكومة إذا استمر التراشق بين الأحزاب السياسية ﻿

لمح الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، نبيل بنعبد الله، بإمكانية إعادة النظر بالنسبة لموقع حزبه في الحكومة والمشهد السياسي المقبل، قائلا :'' سنقوم باتصالات مع المعنيين بالأمر، باش نعرفو واش

شوف تيفي: جمال الديابي

لمح الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، نبيل بنعبد الله، بإمكانية إعادة النظر بالنسبة لموقع حزبه في الحكومة والمشهد السياسي المقبل، قائلا :'' سنقوم باتصالات مع المعنيين بالأمر، باش نعرفو واش كاين شي رغبة في استمرار الإصلاح والاستماع للشعب.. يلا كانت رغبة حنا مستعدين نكملو ونضحيو لأنه عندنا مناضلين ومناضلات ''.

وصرح بنعبد الله، في كلمته الافتتاحية للجامعة الصيفية للشبيبة الاشتراكية، اليوم الخميس،: ''في الوقت اللي يعطيونا فيه هاد الصورة ديال مسار الإصلاح، كيعطيونا صورة ديال التراشق العبثي، وا الحماق هاذا''.

كما أكد الأمين العام لحزب الكتاب، أن حزبه سيقوم بلقاءات مع حزب العدالة والتنمية ومع مكونات كثيرة من المجتمع تهدف إلى التأكد :''هل مشاركة حزبه في الحكومة سيكون لها وقع كبير على مسار الإصلاح أم لا''، مشيرا إلى أن ''معيار تواجد حزبه في المشهد السياسي المقبل لن يكون على أساس مسار هذا الرفيق وتلك الرفيقة وإنما على أساس مسار الإصلاح ومع من نكون في قطار الإصلاح''.

وشدد بنعبد الله على أن استمرار الأوضاع المتردية تنذر بالخطر على المستوى الاجتماعي والاقتصادي، متهما مجموعة من الأطراف السياسية داخل الأغلبية الحكومية بالوقوع في تراشقات اعتبرها ضربا من ''العبثية والجنون''، موضحا أن الهجرة السرية والتعابير الشعبية التي شهدها المغرب طيلة الشهور الأخيرة بالريف وزاكورة وسلا وتنغير وجرادة.. بمثابة مظاهر “مقلقة''.

وطالب زعيم التقدم والاشتراكية بالشفافية والمصداقية والحكامة والاهتمام بالعدالة الاجتماعية، قائلا ''يجب أن نعطي لبلادنا النفس الديمقراطي اللي هي في أمس الحاجة إليه''، مضيفا، ''يجب إحداث رجة كبيرة داخل المجتمع''، وموضحا أن ''المغاربة ينتظرون أجوبة حول الهجرة وتردي الأوضاع والاحتجاج لكن بعض مكونات الأغلبية غرقت في تراشقات عبثية''.

وتساءل بنعبد الله ''واش عندكم شي عقل؟ هل لكم رؤية للأوضاع؟'' مشيرا في ذات السياق إلى أن الشباب يعاني من مظاهر الإقصاء والهشاشة وغالبيتهم يعيشون على هامش النمو الاقتصادي للمغرب، موضحا أن ترتيب المغرب في مؤشر تنمية الشباب ينذر بوجود مشكل.

مشددا على أن أوضاعا من هذا النوع يمكن أن تؤدي إلى نتائج كارثية، مستندا على أرقام التقارير الرسمية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والمندوبية السامية للتخطيط التي قال إنها تعطي معطيات دلالة عن وضعية الشباب.