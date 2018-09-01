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ساجد يبحث مع الصين موضوع الاستثمارات السياحية و الربط الجوي بين البلدين

بتاريــخ : 27 شتنبر 2018 / 21:17 ساجد يبحث مع الصين موضوع الاستثمارات السياحية و الربط الجوي بين البلدين | بوليتيك
ساجد يبحث مع الصين موضوع الاستثمارات السياحية و الربط الجوي بين البلدين
تمحورت المباحثات التي أجراها محمد ساجد، وزير السياحة والنقل الجوي والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي، مع ''لو شو قانغ'' وزير الثقافة والسياحة الصيني، اليوم الخميس في دون هوانغ، حول سبل تعزيز

شوف تيفي و.م.ع

تمحورت المباحثات التي أجراها محمد ساجد، وزير السياحة والنقل الجوي والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي، مع ''لو شو قانغ'' وزير الثقافة والسياحة الصيني، اليوم الخميس في دون هوانغ، حول سبل تعزيز العلاقات الثنائية في مجال الاستثمارات السياحية والنقل الجوي والتكوين لفائدة مهنيي السياحة.

وقال ساجد، في تصريح، عقب هذا اللقاء، إنه بحث مع الوزير الصيني موضوع الربط الجوي بين البلدين وخاصة إمكانية فتح خط جوي مباشر، مشيرا إلى أن الجانب الصيني عبر عن دعمه لهذه المبادرة التي تأتي تجاوبا مع الإقبال المتزايد للسياح الصينيين على وجهة المغرب.

وأضاف ساجد، أن اللقاء تناول أيضا دراسة إقامة تظاهرة سنة المغرب الثقافية والسياحية بالصين، وتظاهرة صينية مماثلة في المغرب، مشيرا إلى أنه تم تشكيل خلية مشتركة لأجرأة هذا المشروع في القريب العاجل .

كما تطرق الاجتماع، إلى برامج التكوين والتدريب لفائدة مهنيي السياحة بالمغرب، حيث عبر الوزير الصيني عن دعمه لتوفير برامج تكوين لفائدة المرشدين السياحيين المغاربة الناطقين باللغة الصينية.

وأكد ساجد، الذي يقوم بزيارة عمل إلى الصين للمشاركة في المعرض الدولي الثقافي بجهة دون هونغ، على أهمية تقوية علاقات التعاون المتميزة بين البلدين، والتي تشهد تطورا مطردا، وخاصة على إثر الزيارة التاريخية التي قام بها الملك محمد السادس إلى الصين، ووقع خلالها مع الرئيس شي جين بينغ على الإعلان المشترك المتعلق بإقامة شراكة استراتيجية بين البلدين.

من جهة أخرى، وفي إطار مداخلة له في إطار الدورة الثالثة للمعرض الدولي الثقافي لطريق الحرير لجهة دون هونغ، أكد ساجد أن هذه التظاهرة ترتبط بالمبادرة الصينية '' الحزام والطريق'' التي اقترحها الرئيس الصيني شي جين بينغ في عام 2013، مشيرا إلى أن هذه المبادرة تشكل منصة عالمية لتثمين الثقافات والحضارات، وتحمل قيم السلام والتسامح ، ومؤسسة على مبادىء الانفتاح والشراكة رابح - رابح.

وأضاف أن هذه المبادرة، وبغض النظر عن جوانبها الاقتصادية، تعد رافعة هامة في خدمة التقريب بين الشعوب والحضارات، كما أن السياحة المعترف بها عالميا كعامل لتسهيل التقريب بين الثقافات، تندرج ضمن روح وأهداف ''الحزام الاقتصادي وطريق الحرير''.

 

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