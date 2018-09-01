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بتاريــخ : 27 شتنبر 2018 / 21:14 حصري..هذا عدد الشرطيات بالمغرب | اقتصاد
حصري..هذا عدد الشرطيات بالمغرب
علمت ''شوف تيفي'' من مصدر مطلع أن عدد رجال الشرطة في المغرب، يبلغ 66 ألف و926، بينهم 62 ألف و81 رجل شرطة، و4 آلاف 845 شرطية.

''شوف تيفي''

علمت ''شوف تيفي'' من مصدر مطلع أن عدد رجال الشرطة في المغرب، يبلغ 66 ألف و926، بينهم 62 ألف و81 رجل شرطة، و4 آلاف 845 شرطية.

وأوضح المصدر ذاته أن العنصر النسوي تم إدماجه بمختلف الفرق الأمنية ومن بينها فرقة الدراجين، وذلك من أجل تطوير الخدمات الأمنية التي اعتمدتها المديرية العامة للأمن الوطني خلال السنوات الأخيرة من أجل تعزيز الإحساس بالأمن لدى المواطنين.

وأكد ذات المصدر أن المديرية العامة للأمن الوطني، تعتمد على العنصر النسوي في تأمين التظاهرات الرياضية أو الفنية الكبرى التي تنظمها المملكة، وأيضا للسهر على أمن وأمان المواطنين المغاربة.

‫شوف تيفي

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المغرب شوف تيفي رجال الشرطة الفرق الأمنية المديرية العامة للأمن الوطني العنصر النسوي

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