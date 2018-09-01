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بوريطة يدعو نظيره الروسي سيرغي لافروف لزيارة المغرب

بتاريــخ : 27 شتنبر 2018 / 21:00 بوريطة يدعو نظيره الروسي سيرغي لافروف لزيارة المغرب | بوليتيك
بوريطة يدعو نظيره الروسي سيرغي لافروف لزيارة المغرب
دعا وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة، اليوم الخميس، نظيره الروسي سيرغي لافروف للقيام بزيارة إلى الرباط، وقبل وزير الخارجية الروسي الدعوة.

شوف تيفي:

دعا وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة، اليوم الخميس، نظيره الروسي سيرغي لافروف للقيام بزيارة إلى الرباط، وقبل وزير الخارجية الروسي الدعوة.

وقال لافروف، مفتتحا اللقاء مع وزير الخارجية المغربي، وفقا لما نقلته وكالة ''سبوتنيك'' الروسية اليوم الخميس،: ''كثير من الأيام الصعبة علينا جميعا التواصل كثيرا، لكن هذا مفيد دائما، آمل أن أغتنم هذه الفرصة لتبادل وجهات النظر حول كيفية تطوير علاقاتنا في شكل ثنائي ودولي''.

بدوره، قال بوريطة: ''سيكون من دواعي سروري أن ألتقي بكم، يا سيادة الوزير، لكنني آمل ألا يمنعنا ذلك من عقد اجتماع منفصل في موسكو أو الرباط، يبدو لي آخر مرة رأينا فيها بعضنا البعض في إطار الزيارة، قبل ست سنوات. أدعوكم للقيام بزيارة أصدقائكم في المغرب''، وبدوره قبل وزير الخارجية الروسي الدعوة.

تجدر الإشارة في هذا السياق، إلى أن اجتماع اللجنة الروسية المغربية الحكومية المشتركة للتعاون الاقتصادي والتجاري، سيعقد في شهر أكتوبر في الرباط، وأن أعمال اللجنة الحكومية الدولية الثنائية، بين المغرب وروسيا، تشهد تعاونا اقتصاديا مكثفا، ويشمل التعاون مجال صيد الأسماك والتعاون العسكري التقني وغيرها من المجالات. ويتم خلال هذه الاجتماعات، تشديد الاهتمام على تطوير صناعة السياحة بين البلدين.

وتتمتع الدولتان بوجود علاقات متينة في شتى المجالات، من بينها المجال السياسي والتجاري والاقتصادي والثقافي.

وأقيمت العلاقات الدبلوماسية بين الاتحاد السوفييتي والمغرب في 1 دجنبر عام 1958.

 

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