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احتجاج دولي على المدير العام للضمان الاجتماعي( (CNSS

بتاريــخ : 27 شتنبر 2018 / 20:41 احتجاج دولي على المدير العام للضمان الاجتماعي( (CNSS | مجتمع
احتجاج دولي على المدير العام للضمان الاجتماعي( (CNSS
أفاد بلاغ صادر عن الاتحاد المغربي للشغل أن الشبكة الدولية للنقابات UNI GLOBAL، أعلنت في رسالة موجهة لرئيس الحكومة سعد الدين العثماني، احتجاجها الشديد ضد تكبيل الحقوق والحريات النقابية من قبل سعيد

شوف تيفي

أفاد بلاغ صادر عن الاتحاد المغربي للشغل أن الشبكة الدولية للنقابات UNI GLOBAL، أعلنت في رسالة موجهة لرئيس الحكومة سعد الدين العثماني، احتجاجها الشديد ضد تكبيل الحقوق والحريات النقابية من قبل سعيد احميدوش المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في المغرب.

وأوضح البلاغ أن سعيد احميدوش ''اختار إعلان حرب ضد الحريات النقابية وحرمان 6 مناضلات و مناضلي الجامعة الوطنية لمستخدمي الضمان الاجتماعي المنضوين تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، من المشاركة في ''الملتقى النقابي حول الحماية الاجتماعية ''UNICARE'' المنعقد في تونس من 26 إلى 28 شتنبر2018 والذي يجمع أعضاء من سائر أنحاء العالم''.

وأضاف، ''هذه الإدارة والتي هي تحت إشراف وزارة التشغيل المغربية رفضت تسهيل مشاركة النقابيين المغاربة في هذا الحدث الدولي الهام ضربا لجميع القوانين المغربية و الدولية التي تضمن هذه الحقوق''.

وكشف المصدر أن هذه ''الحرب'' كانت كرد فعل ضد الوقفة الاحتجاجية التي سبق و قادها مناضلات و مناضلو الجامعة الوطنية للضمان الاجتماعي أمام المقر المركزي للضمان الاجتماعي بالدارالبيضاء صباح يوم الاثنين 17 شتنبر 2018 من أجل المطالبة بالإدماج المشروع للممرضات و الممرضين داخل المؤسسة و بسبب معاناة شغيلة القطاع جراء أوضاعهم المادية و المهنية المتراجعة إثر الضغط المهني المهول بسبب الخدمات الجديدة التي تبناها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وإثر سياسة الإقصاء وغلق باب الحوار الذي تمارسه الإدارة العامة مع الشريك الاجتماعي الوحيد في هذا القطاع نظرا للخدمات المهمة للغاية و التي يقدمها المستخدمات و المستخدمون لصالح المنخرطين''.

كما أشار المصدر إلى أن '' هذه المؤسسة و التي من المفروض أن تضمن الحماية الاجتماعية للعمال المغاربة، لم تستطع حتى توفيرها للممرضات والممرضين العاملين بها .''

وزاد بلاغ النقابة أنه وفق نفس الوثيقة (الرسالة) طالبت الحكومة المغربية باتخاذ الخطوات اللازمة لحث الإدارة العامة للضمان الاجتماعي على العمل بطريقة مسؤولة ومحترمة تجاه موظفيها .

و أعربت المنظمة الدولية وفق بلاغ النقابة، ''عن احتجاجها القوي ضد تقييد الحقوق والحريات النقابية التي يقودها المدير العام والتي تهدف، من خلال هذه الضغوطات، إلى تقويض الوحدة النقابية للعاملين بالمؤسسة في إطارهم النقابي الجامعة الوطنية لمستخدمي الضمان الاجتماعي.

 

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