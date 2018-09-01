خطــير.. سيدة حاولت الانتحار حرقاً ضواحي مدينة آسا ﻿

علمت ''شوف تيفي'' أن سيدة في الخمسينيات من العمر، حاولت صباح اليوم الخميس، الانتحار حرقاً بأحد المناطق ضواحي مدينة آسا.

شــوف تيفي: كلميم

علمت ''شوف تيفي'' أن سيدة في الخمسينيات من العمر، حاولت صباح اليوم الخميس، الانتحار حرقاً بأحد المناطق ضواحي مدينة آسا.

وحسب مصادرنا، فإن بعض سائقي السيارات المارة، عثروا على السيدة ملقاة على الأرض، و على جسدها آثار الحروق، حيث سارعوا لربط الاتصال بالشرطة والوقاية المدنية، لتكشف الأبحات الأولية أنها حاولت الانتحار حرقاً، عبر سكب مادة حارقة على جسدها وإضرام النار بالولاعة؛ وذلك لأسباب مجهولة.

إلى ذالك، تم نقل السيدة على وجه السرعة إلى المستشفى الجهوي بكلميم، قصد إخضاعها للعلاجات الضرورية، بينما قامت المصالح الأمنية بفتح تحقيق في الواقعة، لتحديد الأسباب الحقيقة التي دفعت بالسيدة للإقدام على هذا الفعل الشنيـع.