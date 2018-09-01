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بنعبد الله يحذر من ذهاب المغرب في طريق محفوف بالمخاطر بعد قضية ''حيـــاة''

بتاريــخ : 27 شتنبر 2018 / 20:13 بنعبد الله يحذر من ذهاب المغرب في طريق محفوف بالمخاطر بعد قضية حيـــاة | بوليتيك
بنعبد الله يحذر من ذهاب المغرب في طريق محفوف بالمخاطر بعد قضية ''حيـــاة''
شدد الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، محمد نبيل بنعبد الله، على أنه ''لابد من الالتفات إلى قضية حياة فهي شابة كانت تريد الحياة، وتريد الكرامة، وتريد الشغل، وتريد أن تكون مواطنة صالحة في هذا

شوف تيفي:

شدد الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، محمد نبيل بنعبد الله، على أنه ''لابد من الالتفات إلى قضية حياة فهي شابة كانت تريد الحياة، وتريد الكرامة، وتريد الشغل، وتريد أن تكون مواطنة صالحة في هذا الوطن العزيز، وأن تجد فضاء للعيش بعزة وحرية ورفاهية”، مؤكدا على أن ذلك يعتبر بمثابة ناقوس خطر للدولة وللجميع من لهم يد في التنمية بالمغرب.

وأكد نبيل بنعبد الله خلال كلمته الافتتاحية للجامعة الصيفية للشبيبة الاشتراكية، بمدينة أزمور، اليوم الخميس، على ''أن ما حدث لـ''حياة'' مثلها مثل الآلاف من الشباب، موضحا أنها كانت حائرة ولجأت مثل عدد كبير من الشباب إلى الحل الأخير وهي كانت تعلم أنها تخاطر بحياتها''.

وأعرب الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية في الجامعة الصيفية، أن ''حزبه يتفهم أن عددا كبيرا من الشباب يلجؤون أكثر إلى مثل هذه المغامرة التي يمكن أن تؤدي لمفارقة الحياة، عسى أن يكون ذلك بمثابة ناقوس خطر للفعاليات السياسية والدولة ومنظمات شبابية ومجالس منتخبة''.

وأوضح بنعبد الله أن التعاطف الذي رافق قضية ''حياة'' يؤشر على وجود مسألة خطيرة، مشيرا إلى أنه آن الأوان من أجل الاستيقاظ والاهتمام بالشباب وأوضاعه، وإلا سيذهب المغرب في اتجاه محفوف بالمخاطر.

 

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شوف تيفي المغرب نبيل بنعبد الله طريق محفوف المخاطر

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