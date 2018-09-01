فرنسا: بعد أزمة سفينة أكواريوس''..مفكرون وفنانون يدعون الدول الأوروبية إلى استقبال المهاجرين ﻿

أصدرت نحو 150 شخصية فكرية وفنية في فرنسا بيانا عبر الإنترنت، دعت فيه إلى ''استقبال المهاجرين''، بالتزامن مع أزمة سفينة أكواريوس الإنسانية، التي سمحت لها مالطا بالرسو في مرفئها، بعد بقائها عالقة في

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أصدرت نحو 150 شخصية فكرية وفنية في فرنسا بيانا عبر الإنترنت، دعت فيه إلى ''استقبال المهاجرين''، بالتزامن مع أزمة سفينة أكواريوس الإنسانية، التي سمحت لها مالطا بالرسو في مرفئها، بعد بقائها عالقة في البحر المتوسط وعلى متنها نحو 58 مهاجرا، إلى أن وافقت فرنسا والبرتغال وإسبانيا وألمانيا على استقبالهم.

البيان الذي نشرتهmediapart'' ''، اليوم الخميس، قبل أن تنقله عنها وسائل إعلام أخرى، والذي عرف حتى الآن توقيع أكثر من 14 ألف شخص، يقول ''إنه لا يجب الخضوع لليمين المتطرف ، فالهوس المرتبط بالهوية حل محل المساواة والعيش المشترك''، ويضيف البيان، أن ''المشكلة الأساسية لا تتعلق بتنقل الأشخاص، وإنما بالمنافسة وسيطرة الأموال''.

وحذر الموقعون على البيان، من سيطرة وهم الاعتقاد السائد المتعلق بوقف تدفق المهاجرين عبر احتوائه، لأن هذه السياسة تعطي نتائج سيئة، داعين إلى حرية تنقل الأشخاص، في وقت تتزايد فيه الانتقادات للرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، لتفضيله الخط الأمني على الإنساني فيما يتعلق بسياسات الهجرة.