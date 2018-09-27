الإطاحة بأخطر لص سيارات فكازا+صور ﻿

تمكنت عناصر الفرقة المتنقلة التابعة للأمن العمومي بأمن أنفا بالبيضاء، في الساعات الأولى، من صباح يومه الخميس، من إيقاف شخص، مبحوث عنه بموجب عدة مذكرات بحث على الصعيد الوطني بسبب الاشتباه بتورطه

''شوف تيفي''

تمكنت عناصر الفرقة المتنقلة التابعة للأمن العمومي بأمن أنفا بالبيضاء، في الساعات الأولى، من صباح يومه الخميس، من إيقاف شخص، مبحوث عنه بموجب عدة مذكرات بحث على الصعيد الوطني بسبب الاشتباه بتورطه في سرقة العديد من السيارات.

وأوضح مصدر مطلع أن الفرقة الأمنية المذكورة، عاينت المعني بالأمر أمام إحدى الحانات خلال ركنه إحدى السيارات، وطالبته بالوثائق، ما جعله يفر راكضا على الأقدام قبل أن يتم إيقافه.

وأضاف المصدر ذاته أن تفتيش السيارة، مكن من حجز ''برغي'' وقفازات ومصباح صغير، كان المعني بالأمر يستعين بهم لسرقة السيارات، وبطاقتين وطنيتين مزورتين، وعدة بطائق بنكية.